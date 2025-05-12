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第1季實質月薪年增0.81％ 近4年首度轉正

2025/05/12 18:20

主計總處公布第1季實質經常性薪資年增0.81%，為4年來最大增幅。（記者鄭琪芳攝）主計總處公布第1季實質經常性薪資年增0.81%，為4年來最大增幅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布1-3月經常性薪資平均4萬7426元、年增3.03%，為25年同期最大漲幅；剔除物價因素後，第1季實質經常性薪資年增0.81%，為4年來最大增幅，也是4年來首度正成長。另，因出口表現亮眼，第1季製造業加班工時創14年同期最高，其中電子零組件製造業加班工時更創統計以來新高。

根據主計總處調查，3月底工業及服務業全體受僱員工848.9萬人，月增5千人、年增7.3萬人；第1季受僱員工平均849.1萬人、年增6.4萬人。就行業別觀察，以住宿餐飲業年增1.9萬人最多，批發零售業、支援服務業各增1.1萬人，製造業則年減3千人。

不過，主計總處表示，AI商機持續，加上川普關稅政策引發提前拉貨效應，3月製造業加班工時16.9小時、年增0.9小時，連續10個月成長；第1季製造業加班工時平均16.3小時、創14年同期最高；其中電子零組件製造業3月加班工時25.6小時、連續21個月成長，第1季加班工時平均25.9小時、創統計以來同期最高。

另，第1季全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬7426元、年增3.03%；經常性薪資中位數3萬8084元、年增2.98%；扣除物價漲幅後，第1季實質經常性薪資為4萬3450元、年增0.81%，顯示薪資成長速度超過通膨。

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