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前4月全國稅收年減1.2％ 證交稅連2黑

2025/05/12 17:27

財政部公布1-4月全國稅收7080億元、年減1.2%。（記者鄭琪芳攝）財政部公布1-4月全國稅收7080億元、年減1.2%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布4月全國稅收1541億元、年減3.1%；累計1-4月稅收7080億元、年減1.2%，以證交稅、營所稅及土增稅減少較多。財政部表示，受川普對等關稅影響，4月台股暴漲暴跌且成交量下滑，導致4月證交稅降至178億元、年減31%，創逾2年最大減幅；而受股市動盪及央行信用管制等影響，房地交易相關稅收均呈雙位數衰退。

根據財政部統計，前4月全國稅收較上年同期減少85億元，以證交稅減少132億元、營所稅減少85億元、土增稅減少40億元較多，但綜所稅增加187億元。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，包括關稅、綜所稅、期交稅、特銷稅、營業稅、牌照稅及娛樂稅，前4月稅收均創歷年同期新高。

財政部指出，前4月營所稅110億元、年減43.5%，主因有大額退稅案件。前4月綜所稅1885億元、年增11%，主因盈餘分配、薪資及利息所得等扣繳稅款增加。前4月營業稅1925億元、年增0.2%，主因國內需求穩定，加以機械及電機設備、精密儀器、基本金屬等進口稅額增加，但適用外銷零稅率營業人申請退稅亦增，抵銷部分增幅。

另，4 月上市櫃股票平均每日成交值為3381億元、年減33.7%，4月證交稅178 億元、年減31%；前4月證交稅748億元、為歷年同期第3高，年減15%。劉訓蓉表示，川普祭出對等關稅，4月台股暴跌暴漲，儘管下半月台股回彈，但成交量下降，導致證交稅年減31%。

房地稅方面，4月土增稅54億元、年減28.3%，前4月251億元、年減13.8%；4 月契稅12億元、年減27.1%，前4月49億元、年減16.8%；4月房地合一稅44億元、年減16.3%，前4月145億元、年減12.4%。除了央行信用管制，對等關稅導致股市動盪，也影響購屋信心，導致房地交易量減少，房地交易相關稅收均呈雙位數衰退。

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