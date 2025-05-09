國假增4+1 台積電、聯電宣布新增4天休假日

台積電今表示，將會配合法規變動，調整公司規劃彈性休假天數，因應「4+1」放假日實施條例。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕「護國神山」台積電今表示，將會配合法規變動，新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復節、12月25日行憲紀念日為國定假日，並調整公司規劃彈性休假天數，因應「4+1」放假日實施條例。台積電率先回應，預期竹科廠商也將跟進。聯電也指出，將會配合法規實施。

立法院會今三讀通過紀念日及節日實施條例，新增4天國定假日，未來放假日將多出「4+1」日，包括國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，以及51勞動節改為全國放假。

請繼續往下閱讀...

法案三讀後，今年下半年就將增加教師節、光復節及行憲紀念日等3個放假日，加上配合「紀念日及節日實施條例」將小年夜列為國定放假日。台積電率先回應配合法規變動，並調整公司規劃彈性休假天數，因應「4+1」放假日實施條例，預期竹科廠商也將跟進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法