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台股上漲371點！投信10大苦主揭曉 前2大皆是存股族

2025/05/09 17:02

台股上漲371點！投信賣超前2大分別是中信金與國泰金，賣超皆在4000張之。（業者提供）台股上漲371點！投信賣超前2大分別是中信金與國泰金，賣超皆在4000張之。（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週五（9日）在三大法人買超234.83億元下，指數上漲371點，而投信也連2買，今買超11.52億元，雖然投信加碼買進台股，不過，5金融卻成為主要提款機，而中信金與國泰金遭砍入前2大，賣超皆在4000張之上，雖然投信賣出，但中信金在外資連8天大買下，股價不跌反漲，終場漲0.63%，收39.95元，成交量放大到6.96萬張。

至於國泰金則就沒那麼幸運，在外資與投信同步站在賣方，終場股價只立守平盤，以55.2元作收，成交量放大到5.62萬張。

投信賣超前10大個股，依序為中信金（2891）4841張、國泰金（2882）4401張、大成鋼（2027）4057張、富邦金（2881）2463張、亞聚（1308）2029張、凱基金（2883）1955張、華航（2610）1857張、永豐金（2890）1470張、東元（1504）1073張、明基材（8215）973張。

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