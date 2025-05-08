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中國最扯「愛國投資」騙局！科技大廠10年造假上千億財報下場慘了

2025/05/08 11:47

中國科技大廠東旭集團遭爆財務造假。（圖擷取自東旭集團官網）中國科技大廠東旭集團遭爆財務造假。（圖擷取自東旭集團官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕超過16萬名抱持「愛國投資」的股民夢碎。中國科技大廠東旭集團遭爆財務造假，10年來虛報營收645億人民幣（約新台幣2703億元）、利潤130.01億人民幣（約新台幣545億元），還偽造人民幣447億元（約新台幣1874億元）的存款，創下史上最大規模財務造假案。

綜合中國媒體報導，東旭集團已在2024年10月下市，公司負責人李兆廷遭罰款人民幣5.89億元（約新台幣24億元），已經被中國證監會立案調查。

東旭集團以光電事業起家，巔峰時期旗下擁有3家上市公司，市值一度突破人民幣2000億（約新台幣8385億元），但公司被爆初利用旗下大量子公司「左手換右手」虛報營收與存款，創下史上最大規模財務造假案。

李兆廷以「實業報國」為號召，吸引不少散戶投資人，下市前股東人數超過16萬名。

2019年李兆廷以人民幣235億（約新台幣985億元）身價榮登河北石家莊首富，前後兩年也是東旭集團的登峰，2020年市值衝破人民幣2千億大關。

結果當散戶一窩蜂買進時，東旭高層透過股權質押套現人民幣89億元（約新台幣373億元），加上先前的財報造假事件，東旭多達19名高階主管，均被禁止至少5年不得進入證券市場，李兆廷被開罰人民幣5.89億。

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