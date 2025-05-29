大力擁抱加密貨幣 范斯：美國應利用比特幣作為與中國競爭的優勢

美國副總統范斯（JD Vance）。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國副總統范斯（JD Vance）週三（28日）表示，中國對比特幣的警覺，應該促使美國擁抱這個全球最大加密貨幣，並鞏固美國在數位資產領域的戰略優勢。

《路透》報導，范斯表示，隨著白宮推動加密貨幣政策的全面改革，比特幣將成為未來10年美國具有重要戰略意義的資產。范斯在拉斯維加斯舉行的比特幣會議發表演說，並對總統川普（Donald Trump）3月頒布的行政命令表示讚賞，該命令利用政府已經持有的代幣建立了比特幣戰略儲備。

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在美國大力擁抱加密資產的同時，中國自2021年以來一直禁止加密貨幣交易和挖礦。范斯指出，中國不喜歡比特幣，美國應該問問自己，為什麼華府最大的對手如此反對比特幣，如果這個共產主義共和國正在遠離比特幣，那麼也許美國應該傾向比特幣。

隨著川普重返白宮，數位資產迎來了復甦，川普在競選期間承諾要成為「加密貨幣總統」，以此吸引相關產業的資金。川普上任第一週就下令，成立一個加密貨幣工作小組，以提出數位資產監管建議，今年3月，川普在白宮接待了一群加密貨幣產業的高層。

美國國會正在考慮立法，為穩定幣建立監管框架，加密貨幣產業一直在遊說議員通過立法，為數位資產制定新規範，並在去年的選舉中花費超過1.19億美元（約新台幣35.75億元）力挺那些支持加密貨幣的國會議員候選人。

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