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華邦電第1季虧損 第2季起正向看待

2025/05/07 18:21

華邦電董事長焦佑鈞。（資料照）華邦電董事長焦佑鈞。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）今（7）日公布2025年第一季營運成果，合併營收為新台幣199.93億元，較去年同期減少0.6%，營業毛利率為25.6%，歸屬母公司稅後淨損為新台幣10.91億元，每股稅後虧損0.24元。

華邦電指出，因記憶體價格與需求走跌，快閃記憶體產品組合較差，高毛利的NOR快閃記憶體出貨減少，加上台中廠為控管現金流，1、2月產能利用率保守導向，毛利率下滑導致虧損。地緣政治、關稅與匯率波動等外在變數雖難掌握，華邦電認為，客戶急單與需求回升，第二季到下半年營運表現持正向以對，毛利率也將逐季回升。

華邦電耕耘邊緣運算的CUBE領域，總經理陳沛銘指出，目前已有逾10個合作專案進入設計驗證階段，今年內也將有多筆客戶委託設計付費（NRE）會入帳認列，但他坦承今年實質貢獻小，期待後年CUBE產品占整體DRAM營收比重能達20%。

華邦電指出，第一季營收比重分佈，邏輯產品線占42%，快閃記憶體產品線占32%，穩定保持NOR Flash全球第一供應商的地位；客製化記憶體產品線占24%，來自於20奈米的營收貢獻持續增加，其他產品線占2%。

華邦電第一季記憶體產品各應用類別占營收比，分別為消費性電子（Consumer）占27%、通訊電子（Communication）占27%、車用及工業用相關（Car &Industrial）占25%、電腦相關（Computer）占21%。

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