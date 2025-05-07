台灣證交所與杜拜交易所簽署MOU 三面向深度合作

臺灣證券交易所及杜拜交易所於2025年5月6日簽署MoU，圖左為台灣證交所董事長林修銘、圖右為杜拜交易所執行長Hamed Ali。（證交所提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕臺灣證券交易所與杜拜交易所於5月6日簽署合作備忘錄（MoU），這是兩地資本市場合作的重要里程碑，今年將洽商未來在跨境上市商品、市場推廣及資訊交流等三方面之深度合作。

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，此行與杜拜交易所執行長Hamed Ali簽署MoU，為未來雙邊交易所於對方市場推出相關金融商品奠定基石，雙方更將攜手合作市場推廣，提升兩地投資者熟悉對方市場運作，未來亦將安排經驗分享及互訪交流行程。

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杜拜交易所執行長Hamed Ali表示，MoU將連結兩地資本市場，藉此擴大投資人參與，推廣跨境商品發行，共同行銷市場及提升國際能見度皆有實質效益，達成雙贏的目標。

證交所指出，本次MoU簽署彰顯臺灣與中東資本市場將建立長期合作機制，促進雙方溝通交流及拓展持續關係。展望未來，證交所亦將持續促進國際連結，讓全球投資人更瞭解臺灣資本市場。

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