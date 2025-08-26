晴時多雲

郭智輝證實肝臟出問題「休息三個月就好了」

2025/08/26 10:24

經濟部長郭智輝証實肝臟出問題，25日前往台大檢查，他已於21日因病向賴總統請辭。（資料照）經濟部長郭智輝証實肝臟出問題，25日前往台大檢查，他已於21日因病向賴總統請辭。（資料照）

〔記者歐祥義、唐芃菲／綜合報導〕經濟部長郭智輝今日証實，肝臟部位確實出現異常，昨天去台大檢查出來時碰到某立委，消息因而傳開，「休息三個月就好了」。

上週五（22日）郭智輝發出公開信，宣布因健康因素請辭部長，將由行政院秘書長龔明鑫接任。根據最新消息，傳郭智輝於健檢時意外發現肝臟附近部位出現異常狀況，25日已赴台大醫院做正子斷層造影檢查，正評估下一步療程。

綜合媒體報導，郭智輝閃辭，疑因8月初健檢時發現肝病變。21日晚間向賴清德總統報告病情，表明需辭職接受治療。

儘管身體出現狀況，郭智輝還是持續關心昨天發生的綠能中心前副執行長鄭亦麟涉貪遭搜索約談，「有些人就是不自愛」，「真正大尾的還未浮出水面」，對於綠能產業弊案，郭智輝希望檢方澈查到底，除惡務盡。

22日晚間郭智輝在給經濟部同仁的公開信中表示，辭職是基於健康因素的考量，這份工作需要120分的投入，他的身體提醒他，或許是時候該把責任交給下1位能全力以赴的人了，這對國家、對團隊，才是最負責任的做法。

據悉，郭智輝日前收到8月初的健檢報告，肝臟附近發現異常，醫師評估為癌變徵兆，故在21日向賴清德報告病情並請辭獲准，請辭後的郭智輝，25日被民眾目擊現身台大醫院核醫部，疑似為進行正子斷層造影（PET）檢查和後續治療。

