晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

印度堅持買俄油 川普祭50％關稅8/27上路

2025/08/26 11:05

川普政府公佈對印度產品徵收50％關稅的通知草案，新關稅預計在8月27日上路。（法新社資料照）川普政府公佈對印度產品徵收50％關稅的通知草案，新關稅預計在8月27日上路。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府在週一（25日）發佈的通知草案中概述了對印度產品徵收50％關稅的計劃，這是白宮計劃推進提高關稅的最新訊號，因為促成俄羅斯和烏克蘭達成和平協議的努力似乎停滯不前。

《彭博》報導，美國國土安全部發佈的通知稱，提高的關稅將針對2025年8月27日美東夏令時間凌晨12點01分之後進入消費市場，或是從倉庫提取以進入市場的印度商品。

美國總統川普在本（8）月稍早宣佈，由於印度持續購買俄羅斯石油，計劃將對該國商品徵收的關稅從25％翻倍至50％，希望藉此施壓讓俄羅斯總統普廷坐上談判桌，結束對烏克蘭的戰爭。印度政府則譴責所謂的次級關稅是不公平的措施，同時也希望和平談判能有進展，進而消除徵收這些關稅的必要性。

川普隨後在阿拉斯加與普廷會面，並於白宮與包括烏克蘭總統澤倫斯基在內的歐洲領袖會面，但川普安排普廷與澤倫斯基進行會談的努力至今未能取得成果。週一稍早，川普表示，由於普廷對澤倫斯基懷有敵意，這次會晤尚未安排。

川普也提到，如果和平談判沒有進展，他可能會對俄羅斯的貿易夥伴加徵關稅，或對莫斯科實施制裁。川普指出，如果未來幾週沒有任何進展，可能會產生「非常嚴重的後果」。到目前為止，美國尚未對其他俄油買家實施類似制裁，尤其是中國。

最近幾天，普廷也與印度總理莫迪進行了通話，在川普發出了關稅威脅之際，莫迪將與俄羅斯和中國進行接觸列為優先事項。印度表示，儘管美國加徵關稅，仍計劃繼續購買俄羅斯石油。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財