印度堅持買俄油 川普祭50％關稅8/27上路

川普政府公佈對印度產品徵收50％關稅的通知草案，新關稅預計在8月27日上路。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府在週一（25日）發佈的通知草案中概述了對印度產品徵收50％關稅的計劃，這是白宮計劃推進提高關稅的最新訊號，因為促成俄羅斯和烏克蘭達成和平協議的努力似乎停滯不前。

《彭博》報導，美國國土安全部發佈的通知稱，提高的關稅將針對2025年8月27日美東夏令時間凌晨12點01分之後進入消費市場，或是從倉庫提取以進入市場的印度商品。

美國總統川普在本（8）月稍早宣佈，由於印度持續購買俄羅斯石油，計劃將對該國商品徵收的關稅從25％翻倍至50％，希望藉此施壓讓俄羅斯總統普廷坐上談判桌，結束對烏克蘭的戰爭。印度政府則譴責所謂的次級關稅是不公平的措施，同時也希望和平談判能有進展，進而消除徵收這些關稅的必要性。

川普隨後在阿拉斯加與普廷會面，並於白宮與包括烏克蘭總統澤倫斯基在內的歐洲領袖會面，但川普安排普廷與澤倫斯基進行會談的努力至今未能取得成果。週一稍早，川普表示，由於普廷對澤倫斯基懷有敵意，這次會晤尚未安排。

川普也提到，如果和平談判沒有進展，他可能會對俄羅斯的貿易夥伴加徵關稅，或對莫斯科實施制裁。川普指出，如果未來幾週沒有任何進展，可能會產生「非常嚴重的後果」。到目前為止，美國尚未對其他俄油買家實施類似制裁，尤其是中國。

最近幾天，普廷也與印度總理莫迪進行了通話，在川普發出了關稅威脅之際，莫迪將與俄羅斯和中國進行接觸列為優先事項。印度表示，儘管美國加徵關稅，仍計劃繼續購買俄羅斯石油。

