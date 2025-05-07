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聯詠估第2季小幅成長 下半年能見度尚低

2025/05/07 17:24

聯詠副董事長暨總經理王守仁表示，第一季受惠中國各省推出的舊換新補貼政策，部分客戶因應關稅政策提前拉貨，消費性電子需求回升，帶動聯詠營收接近財測上緣，毛利率因成本結構優化而季增0.25個百分點。（資料照）聯詠副董事長暨總經理王守仁表示，第一季受惠中國各省推出的舊換新補貼政策，部分客戶因應關稅政策提前拉貨，消費性電子需求回升，帶動聯詠營收接近財測上緣，毛利率因成本結構優化而季增0.25個百分點。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕驅動IC大廠聯詠 （3034） 今 （7） 日召開法說會，考量近期匯率波動幅度大，公司首度對營運展望釋出美元與新台幣兩幣別財測，第二季營收以新台幣計的中間值約持平，以美元計則小幅成長，毛利率、營業利益率維持上季預估區間相同，下半年能見度低，需視對等關稅何時定案，才會較明朗。

聯詠以美元對新台幣匯率32為計算基準，預估第二季營收新台幣將介於265至277億元之間，中間值跟上季相當，以美元計約8.28至8.66億美元， 較上季8.3億美元小幅成長，毛利率介於37%至40%，營業利益率約18.5%至21.5%。

聯詠第一季淡季不淡，營收為271.2億元，毛利率為39.8%，營業利益率為21%，稅後淨利為52.6億元，每股稅後淨利為8.65元。

聯詠副董事長暨總經理王守仁表示，第一季受惠中國各省推出的舊換新補貼政策，部分客戶因應關稅政策提前拉貨，消費性電子需求回升，帶動聯詠營收接近財測上緣，毛利率因成本結構優化而季增0.25個百分點。

展望第二季，王守仁表示，中國補貼效益與提前拉貨動能已有趨緩之勢，將密切關注關稅政策及關稅對全球經濟、終端市場的實質影響。為應對近期匯率變動大，聯詠這次法說會提供新台幣與美元兩種幣別財測，實際結果將看產品組合與匯率波動影響程度。

法人特別關切新台幣升值影響，王守仁指出，聯詠的產品銷售與進貨成本都採美元計價，最近匯率與金價波動大，很難預估毛利率，公司第二季維持約介於37%-40%區間。

王守仁說，新台幣升值，不僅影響到營收，對庫存成本也會有匯差，如果匯率能穩定下來，估計對聯詠毛利率影響不大。新台幣升值1%，對淨利影響約0.2%。營收與毛利率是公司追求提升的兩大目標，聯詠短期毛利率希望維持達40%，長期希望往上再提升。

對於第三季與下半年的走勢，王守仁表示，最近市場變動大，下半年能見度低，需視對等關稅何時定案，才會較明朗。

對於關稅議題，王守仁指出，聯詠的IC沒有直接出貨到美國，但間接供應筆電、電視等約占17%，目前出貨正常，客戶沒有出現重大改變。關稅提高應該是由進口商提報，截至目前為止，尚未有客戶來討論關稅問題。

就產品應用展望，王守仁表示，預計中小尺寸驅動IC將優於第一季；大尺寸驅動IC下滑；SOC需求持續成長。細分各應用，平板、顯示器將季成長，手機持平到略增，車用持平，筆電持平到略減，電視需求低於上季。

對於聯詠手機OLED TDDI，王守仁指出，客戶使用的新機種已在4月底發表，第二季量產出貨中，他看好OLED TDDI的產品應用，包括整體機構優化（薄化手機與貢獻電池容量增加）、觸控功省電、成本降低。他認為，OLED TDDI 的技術門檻高，看好未來將會有更多機種導入量產。

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