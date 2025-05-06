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永豐金Q1淨收益與稅後淨利 創歷年同期新高

2025/05/06 21:33

永豐金總經理朱士廷（左）直言，川普詮釋何謂「資本市場不確定性」，市場更是從「驚奇、驚訝到驚嚇」。（ 記者王孟倫攝）永豐金總經理朱士廷（左）直言，川普詮釋何謂「資本市場不確定性」，市場更是從「驚奇、驚訝到驚嚇」。（ 記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金今 （6） 日召開 2025 年第一季法人說明會。針對近日兩大議題，川普的關稅風暴以及新台幣暴力升值，永豐金總經理朱士廷直言，川普完美詮釋何謂「資本市場不確定性」，市場更是從「驚奇、驚訝到驚嚇」，他強調，挑戰愈來愈大，今年也會傾向保守因應，希望這不是最後一次，講到創新高。

朱士廷表示，永豐金控展現營運韌性，自結財報創下多項紀錄。2025年第一季自結淨收益達186.9億元、年成長11.6％；稅後淨利72億元、年成長4.2％，金額雙雙創下歷年同期新高。每股盈餘為0.57元，年化ROE為13.95％，每股淨值16.83元。

對此，朱士廷分析，金融市場出現重大變化，尤其，這二天台幣升值6.2%，相當快且可怕；台股指數從2萬3千點，一口氣跌掉6600點之多，回到今天的2萬0580點，回彈超過3200點。

他表示，4月開始，雖然永豐金今年第一季，獲利續創歷史新高，但第二季以後，在「川普投顧」的引導下，未來如何變化，還是要繼續觀察。

朱士廷直言，許多投資人這輩子，恐怕還沒遇過台股連續「跌停板」，又「漲停板」；10年期公債殖利率也由3.99％升至4.59％，股匯債市同時大幅波動，大家變得比較保守。

外界也關注，永豐金的發展策略為何？朱士廷透露說，永豐金是以銀行與證券為主，不過，隨著資本額結構、成長獲利性改變，壽險公司會比較符合未來的需要，他坦言，現在有想找壽險併購的構想。

「老實說，併購要看緣分」，朱士廷強調，目前沒有併購對象，也沒有明確時間表，且暫時也不會申請數位保險公司；現在，由於剛併購京城銀行，我們先專注在京城銀行，以及與先前併購的東埔寨第一大微型存款金融機構Amret Plc。

由於近日新台幣升值議題，受到客戶高度關注，永豐銀行總經理莊銘福表示，相較之下，其實，銀行客戶對於關稅的憂心，更甚於升值；尤其，客戶最擔心的是在關稅影響之下，供應鏈是否要移轉及重作安排。

永豐金財務長許如玫指出，匯率升值的影響主要反應在海外的轉投資，若升值10%，則對淨值的影響在1%左右。

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