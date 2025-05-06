晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

人口老化受惠股 骨材大廠愛派司預計6月中旬上市

2025/05/06 18:22

愛派司今舉行上市前業績發表會，預計6月中旬正式掛牌上市。圖右為愛派司董事長李泗銘、左為總經理羅翔煒。（記者陳永吉攝）愛派司今舉行上市前業績發表會，預計6月中旬正式掛牌上市。圖右為愛派司董事長李泗銘、左為總經理羅翔煒。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕骨科醫材品牌愛派司（6918）今（6）日舉行上市前業績發表會，該公司主要以研發骨板及骨釘等骨科植入物為主，目前在國內自費市場市佔率約35%，主要競爭對手是外商，愛派司自製產品營收比重約83%，近年每年都兩位數成長，愛派司預計6月中旬掛牌上市。

愛派司總經理羅翔煒表示，每月國內有超過200家醫院使用愛派司產品，對醫院滲透率以達99%；若以銷售區域來看，內銷佔比達76.8%、中國市場佔20.9%，其他東南亞及全球市場則佔2.3%。產品結構中，骨板、骨釘、導引工具等創傷與矯正產品貢獻高達83%營收，而人工骨、止血粉、一次性手術器材等代理產品則佔17%。

羅翔煒表示，雖然目前東南亞市場營收占比不高，不過去年開始公司加快經營東南亞市場，愛派司的拇指外翻產品已進入新加坡、馬來西亞市場，今年將進軍泰國、印尼市場，預計今年就會有好消息。

隨著亞洲地區人口高齡化趨勢加速，在國內，根據衛福部統計，每年骨折就醫人數達28萬人以上，其中超過45%為65歲以上長者，顯示高齡族群將成為骨科醫療的重要需求來源。因此預估2022-2030年骨材市場年均複合成長率達11.3%。

愛派司去年每股稅後盈餘4.99元，下半年毛利率達69%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財