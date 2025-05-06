人口老化受惠股 骨材大廠愛派司預計6月中旬上市

愛派司今舉行上市前業績發表會，預計6月中旬正式掛牌上市。圖右為愛派司董事長李泗銘、左為總經理羅翔煒。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕骨科醫材品牌愛派司（6918）今（6）日舉行上市前業績發表會，該公司主要以研發骨板及骨釘等骨科植入物為主，目前在國內自費市場市佔率約35%，主要競爭對手是外商，愛派司自製產品營收比重約83%，近年每年都兩位數成長，愛派司預計6月中旬掛牌上市。

愛派司總經理羅翔煒表示，每月國內有超過200家醫院使用愛派司產品，對醫院滲透率以達99%；若以銷售區域來看，內銷佔比達76.8%、中國市場佔20.9%，其他東南亞及全球市場則佔2.3%。產品結構中，骨板、骨釘、導引工具等創傷與矯正產品貢獻高達83%營收，而人工骨、止血粉、一次性手術器材等代理產品則佔17%。

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羅翔煒表示，雖然目前東南亞市場營收占比不高，不過去年開始公司加快經營東南亞市場，愛派司的拇指外翻產品已進入新加坡、馬來西亞市場，今年將進軍泰國、印尼市場，預計今年就會有好消息。

隨著亞洲地區人口高齡化趨勢加速，在國內，根據衛福部統計，每年骨折就醫人數達28萬人以上，其中超過45%為65歲以上長者，顯示高齡族群將成為骨科醫療的重要需求來源。因此預估2022-2030年骨材市場年均複合成長率達11.3%。

愛派司去年每股稅後盈餘4.99元，下半年毛利率達69%。

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