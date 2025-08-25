晴時多雲

勞保年金想領多一點？調高投保薪資有技巧

2025/08/25 10:05

退休金是勞工晚年的重要保障，而勞保老年給付金額，除了年資長短，投保薪資高低更是關鍵因素。（示意圖，資料照）退休金是勞工晚年的重要保障，而勞保老年給付金額，除了年資長短，投保薪資高低更是關鍵因素。（示意圖，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕退休金是勞工晚年的重要保障，而勞保老年給付金額，除了年資長短，投保薪資高低更是關鍵因素。因此，如何規劃投保薪資，成了影響退休金多寡的重要課題。

什麼是投保薪資?

根據勞保局規定，勞工的投保薪資是依實際月薪，依照分級表進行申報。當發生需要申請勞保給付事項時，像是生育給付、失能給付（一次金）、家屬死亡給付、喪葬津貼、遺屬津貼，以及大家最關心的勞保老年給付，都是以「平均投保薪資」作為計算基準。

如何合法提高投保薪資?

一.公司加保的勞工

公司加保者，若薪資符合實際所得，公司可依法申報至最高級距。但部分企業因成本考量，通常以最低薪資申報，導致勞工退休後領取的老年給付偏低。

若投保薪資偏低，勞工可考慮以下兩種方式提高薪資級距：

1.透過職業工會加保，並逐年調升薪資。

2. 另外找一個兼職工作，也是公司，公司跟公司雙重加保，保額是可以加總合併計算，藉此方式將自己的勞保薪資拉高。

二.工會加保的勞工

若透過職業工會加保，依照現行規定，勞工須加入滿1年後才能調薪，每年可調幅度約15%，相當於2個薪資級距。

以2025年基本工資2萬8590元為例，到最高級距4萬5800元約有7至8個級距。若每年調升2 級，大約需要6年才能達到最高級距。

以請領勞保老年給付為例，勞保老年給付又分為「一次請領」和「按月請領」兩種請領方式。

一次請領：以退休前最後3年（36個月）的平均投保薪資計算。

按月請領：是取最高5年（60個月） 平均投保薪資計算。

以下為勞工在準備退休時，不同給付方式所需的時間：

●選擇一次請領者，調薪至最高後須再維持3年，共計約9年。

●選擇按月請領者，調薪至最高後須再維持5年，總計約需11年。

因此，若勞工計畫在65歲退休，一次請領者可在56歲左右開始調薪，確保退休前3年達到最高薪資；而按月請領者，則需從約54歲開始逐年調升投保薪資，才能符合計算條件。

調薪限制

值得注意的是，勞保局對調薪有明確規範，勞工若在不符規定的情況下調薪，可能遭查核甚至影響給付權益。

根據勞保局規定，以下情況不得申報調薪：

1.傷病住院中

2.服兵役期間

3.傷病假留職停薪

4.育嬰留職停薪

5.因案停職或被羈押，尚未判決確定

此外，若勞工預計1年內退休、長期頻繁就醫，或長期居住海外未在國內工作等特殊情況，勞工在調薪時更需注意與實際工作情況相符，以免遭勞保局質疑或查核。

勞保老年給付金額與投保薪資息息相關。不同加保方式及規則，將直接影響退休後能領取的金額，勞工需依自身情況提早規劃。

