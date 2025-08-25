外媒爆金磚國家腐敗內幕！驚曝領導人存鉅額在瑞士銀行

2025金磚峰會在巴西舉行。（歐新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒專欄披露，金磚國家（BRICS）及其領導人並不像他們所描繪的那樣神聖，並表示，金磚國家雖擁有龐大財富，卻被幾位有權勢的領導人和商人所壟斷，且相當腐敗，數十年來在瑞士銀行存入了數十億美元。

《印度時報》（The Times of India）報導， 經濟與技術顧問總裁Jitendra K Tuli披露，金磚國家於2006年正式成立，首次會議在紐約舉行，4個創始成員國出席：巴西、俄羅斯、印度和中國。

請繼續往下閱讀...

2010年，南非加入成為金磚國家；2024年，埃及、伊朗、衣索比亞和阿聯酋也加入成為金磚國家成員國；2025年，印尼加入成為金磚國家成員國。

文章指出，值得注意的是，除印度外，其他國家為半獨裁或完全獨裁國家。金磚國家成立的主要目的，是建立經濟關係並組成1個非美元集團，但在川普的威脅下，金磚國家正在軟化其在開發美元替代品方面的立場。

文章批評，2025年的會議無疑是場毫無成果的鬧劇。由於擔心被國際逮捕令逮捕，創始成員國之一俄羅斯總統普廷，以視訊方式參加會議；另1位創始成員國中國，其領導人習近平沒有出席，因為他認為這次會議是在浪費時間。

文章表示，7月6日舉行的金磚國家會議上，印度總理莫迪（Narendra Modi）和巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），瓦批評西方國家對世界，尤其是發展中國家面臨的問題缺乏關注，問題包括氣候、貧富差距、健康、貧窮、單邊主義以及熱帶雨林破壞等問題。

上述說法不無道理，然而，幾乎所有發展中國家（包括金磚國家）的領導人在脫離西方國家獨立後，仍然依賴其原先的統治者，導致這些統治者權力欲旺盛、腐敗成性。

「包括中國在內的所有金磚國家的領導人、權貴人士，都在瑞士和其他離岸銀行存入了數十億美元」、「且他們彼此之間的交易，比與西方國家的交易少得多」，文章作者Jitendra K Tuli表示。

除了在瑞士銀行存錢之外，金磚國家成員國渴望權力，自負心很強，如俄羅斯、中國、伊朗和印度，在軍備上花費了數十億美元。Jitendra K Tuli說，俄羅斯、中國和伊朗這樣做是為了滿足他們對權力的渴望，鞏固自身權力，並壓制其他國家。

Jitendra K Tuli也表示，印度斥資數十億美元購買武器，是為了保護自己免受金磚國家成員國中國的影響。並表示，魯拉這次發表了維護和平與人權的言論，但「他完全無視幾乎所有金磚國家都公開支持恐怖和戰爭的事實」。

Jitendra K Tuli說，極具諷刺的是，魯拉對俄羅斯參與烏克蘭，和一些非洲國家數十萬人的大屠殺竟隻字未提，對自己國家亞馬遜森林遭到破壞的情況更是視而不見。

文章點出，金磚國家討論過採用非美元貨幣，但他們怎麼可能有這樣的貨幣呢？金磚國家與西方國家的貿易往來，比他們之間的貿易往來還要多，而且他們在瑞士和其他離岸銀行存放了巨額美元。

因此文章總結，可以理解的是，大多數金磚國家，如俄羅斯、中國和伊朗，沒有意外不會採取任何措施，因此建議金磚國家應反省自身，而不是責怪他人，否則會議每年舉行，都不會取得任何實際成果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法