雞蛋檢出農藥超標 全聯、大全聯已下架並協助退貨

彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」超標，並已流入超市販售，全聯和大全聯表示，收到雞蛋檢出農藥殘留超標通知後，即依規定下架相關批號商品。（高雄市衛生局提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」超標，並已流入超市販售，全聯和大全聯表示，收到雞蛋檢出農藥殘留超標通知後，即依規定下架相關批號商品。

全聯和大全聯並指出，消費者憑原交易完整發票，至原購物的分店，門市將會全力協助辦理退貨。

食藥署今日表示，彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」超標，該等蛋品約15萬顆並流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之全聯、楓康等販售通路商，已由衛生局下架回收停售該畜牧場來源之蛋品。

