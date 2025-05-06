信錦首季EPS為1.05元 強化供應鏈動態調整

信錦董事長陳秋郎。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕樞紐（hinge）及機構件大廠信錦（1582）今日召開董事會，公告第一季財務報告，受惠於顯示器樞紐/底座及精密機構組件等相關產品線出貨增加，加上新客戶貢獻挹注，信錦第一季合併營業收入為22.43億元，年增4.5%，第一季營業毛利為5.91億元，毛利率26.4%，營業利益為2.78億元，營業利益率12.4%，稅前淨利達2.83億元，歸屬於母公司之稅後淨利為1.52億元。以加權股本計算，第一季每股稅後盈餘（EPS）為1.05元。

信錦表示，由於國際地緣政治風險上升與關稅政策帶來的高度不確定性挑戰，公司將透過彈性的生產資源配置，積極配合客戶與供應鏈動態調整，以深化合作關係及維持產業競爭力。展望未來，公司將持續擴大既有產品的滲透率，拓展新客戶布局，提升研發創新能力，進一步鞏固在樞紐（hinge）與機構件領域的產業領導地位，並將加速新應用領域的開發，以靈活應對市場變化、滿足客戶多元需求，邁向穩健且持續的成長目標。

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