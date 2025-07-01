晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金已在「這價格」觸頂？連2季收紅後專家曝後市

2025/07/01 08:45

週一（30日）黃金小漲。（法新資料照）週一（30日）黃金小漲。（法新資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元走軟，投資人則正在等待本週將公布的美國經濟數據，以研判聯準會（Fed）政策動向，週一（30日）黃金小漲，本季共上漲5.5%，連續第2季收紅，專家估計，第3季金價將在3100至3500美元之間盤整，而4月底觸及的3500美元可能已經是金價的高點。

《路透》報導，紐約黃金期貨上漲0.6%，報每盎司3307.70美元；黃金現貨價上漲0.6%，報每盎司3293.55美元，稍早曾跌到5月29日以來最低水準。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「美元走軟提供一些支撐，但我們仍處在5月中旬以來占主導地位的區間內。」

投資人正在評估美國持續膨脹的財政赤字、以及與貿易夥伴達成協議的可能性，導致美元和兌歐元和瑞士法郎均下滑。

貿易方面，上週美國和中國在稀土礦物和稀土磁鐵出口方面化解紛擾，燃起投資人對兩大強權進一步談判的希望。加拿大則在週日晚間取消針對美國科技巨擘的數位服務稅，與美國之間的貿易協商因而重啟。

另外美國本週將公布「小非農」ADP就業數據、初領失業救濟金等，投資人期待從中找到研判Fed未來政策路徑的線索。

花旗分（Citi）析師預估，第3季金價將在3100至3500美元之間盤整，並指出，4月底觸及的3500美元可能已經是金價的高點，理由是黃金市場缺口接近高峰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財