黃金已在「這價格」觸頂？連2季收紅後專家曝後市

週一（30日）黃金小漲。（法新資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元走軟，投資人則正在等待本週將公布的美國經濟數據，以研判聯準會（Fed）政策動向，週一（30日）黃金小漲，本季共上漲5.5%，連續第2季收紅，專家估計，第3季金價將在3100至3500美元之間盤整，而4月底觸及的3500美元可能已經是金價的高點。

《路透》報導，紐約黃金期貨上漲0.6%，報每盎司3307.70美元；黃金現貨價上漲0.6%，報每盎司3293.55美元，稍早曾跌到5月29日以來最低水準。

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Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「美元走軟提供一些支撐，但我們仍處在5月中旬以來占主導地位的區間內。」

投資人正在評估美國持續膨脹的財政赤字、以及與貿易夥伴達成協議的可能性，導致美元和兌歐元和瑞士法郎均下滑。

貿易方面，上週美國和中國在稀土礦物和稀土磁鐵出口方面化解紛擾，燃起投資人對兩大強權進一步談判的希望。加拿大則在週日晚間取消針對美國科技巨擘的數位服務稅，與美國之間的貿易協商因而重啟。

另外美國本週將公布「小非農」ADP就業數據、初領失業救濟金等，投資人期待從中找到研判Fed未來政策路徑的線索。

花旗分（Citi）析師預估，第3季金價將在3100至3500美元之間盤整，並指出，4月底觸及的3500美元可能已經是金價的高點，理由是黃金市場缺口接近高峰。

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