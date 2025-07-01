川普提台灣利率！細列各國利率 再開罵鮑爾不降息浪費美國一堆錢

白宮舉行記者會，表示許多國家的利率都低於美國，包括台灣。（歐新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普多次要求美國聯準會（Fed）降息，30日川普發函給Fed主席鮑爾（Jerome Powell），要求大幅降息，指美國應該支付1%或更低的利率，白宮對此也在記者會上表示，許多國家的利率都低於美國，包括台灣。

《路透》等外媒報導，川普30日再度在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文，稱鮑爾是「慢郎中」，認為鮑爾和聯準會都應該感到羞恥。

請繼續往下閱讀...

川普表示，如果Fed有做好他們的工作，美國將節省上兆美元的利息支出，但聯準會仍選擇坐著觀望、不降息。川普認為，美國應該付1%或更低的利率。

川普也發出他給鮑爾的函，指鮑爾已經為美國浪費一大筆錢，要求鮑爾大幅降息。

美國白宮30日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）亮出川普發給鮑爾的信，表示川普告訴鮑爾，他認為Fed主席不降低利率是個錯誤。

李維特表示：「這使我們相對於中國和其他國家處於經濟劣勢，總統（川普）對此一直直言不諱，無論是公開場合，私下場合也是如此。」

在川普致函的信中，列出許多國家現在的利率，包括瑞士（0.25%）、日本（0.50%）、丹麥（1.75%）、泰國（1.75%）、台灣（2%）、南韓（2.50%）、加拿大（2.75%）、中國（3.10%）、紐西蘭（3.25%）、澳洲（3.85%）、英國（4.25%）等，這些國家支付的利率都比美國（4.52%）還低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法