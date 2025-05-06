科思創推全新TPU產品 台灣研發中心率先建置自動化SCF射出成型系統

Desmopan® FLY能製造出具有均勻微孔結構的發泡材料，為鞋類中底提供優異的避震及彈性，並維持持久的舒適度。（科思創提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕科思創宣布推出一款專為超臨界流體發泡（SCF）射出成型技術特製的熱塑性聚氨酯（TPU）創新材料—Desmopan® FLY；同時，更率先在台灣的研發中心建置自動化SCF射出成型系統，強化亞太區產品應用開發和品質管控能力。

科思創指出，Desmopan® FLY採用創新配方，在發泡射出成型的過程中能使超臨界流體高效分散，生產出具有均勻泡孔和卓越機械性能的發泡材料。應用在運動鞋方面，能製造出緩衝效果出色的彈性中底，保持持久舒適的體驗，且無需添加發泡劑和交聯劑，中底可回收再利用，當配合軟質TPU外底，鞋底系統完全符合循環經濟理念。

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科思創熱塑性聚氨酯事業部亞太區業務拓展負責人陳永昌表示，各大運動品牌正在積極尋求兼具卓越性能和環保特性的材料解決方案，Desmopan® FLY不僅具備優異的輕量化和彈性特性，還能在產品全生命週期內保持尺寸穩定和耐用性，優化的加工技術可藉由自動化發泡射出成型實現高效生產，幫助品牌打造高性能且可回收利用的運動鞋。

科思創也特別宣布，率先在彰化的TPU亞太研發中心配置先進的超臨界流體發泡射出系統，這項先進設施能為客戶提供全方位的研發支援和快速應用服務，充分展現推動鞋材解決方案創新和產業發展方面的決心。

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