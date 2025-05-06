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央行房貸管制衝擊大 去年9、10月全台預售屋解約數創單月新高

2025/05/06 14:46

房市專家何世昌認為，市場上盛傳解約災情以中、南部居多，雙北市相對穩健、波動甚小。（記者徐義平攝）房市專家何世昌認為，市場上盛傳解約災情以中、南部居多，雙北市相對穩健、波動甚小。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年9月19日央行宣布第七波選擇性信用管制上路，該月份全台預售屋解約件數便直接衝上有統計以來單月新高，10月則再攀單月新高，直接突破100件，，房產業者指出，央行房貸管制衝擊甚大，去年全台光是9、10月解約件數占整個年度比重超過23%。

房市專家何世昌認為，市場上盛傳解約災情以中、南部居多，雙北市相對穩健、波動甚小。建議購屋族決策時暫勿躁進，畢竟房價漲跌難料，再加上從預售屋到交屋動輒三至五年，不需被一時波動左右。尤其自身財務狀況健全、且又有自用需求，沒必要急著解約賠掉首付款。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去一段時間房市景氣過熱，難免有思慮不周的買盤上車，因此看到解約案件數量略微增加，建商也會針對想要解約的個案探詢是否合理，畢竟已購戶就代表一個家庭，倘若真的因為家庭或經濟因素出問題，雙方其實仍有協商的空間。

解約戶與建商仍有協商空間

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，去年第三季央行祭出的第七波選擇性信用管制，以及其後各類金檢，再加上各銀行授信內規的不斷限縮，都壓縮購屋民眾實質貸款成數。即便預售屋買家還未直接面臨交屋的財務考驗，但擔心未來求貸無門，又或看淡市場發展，想提前下車，不想繼續付工程款、越陷越深的預售屋買家越來越多。

尤其房市榮景末期的低首付個案，未來購屋民眾交屋還要同時負擔公司貸，甚至還要回頭檢討償債能力而限縮抵押放款金額，不但投資客不想玩下去，連自住民眾恐怕也無力承擔，而且目前預售屋禁止轉售，不能賣、只能退，因此解約數量才會上升。

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