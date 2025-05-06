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昶瑞明起競拍 與客戶設匯率「彈性協商條款」衝擊可控

2025/05/06 13:16

昶瑞機電董事長蔡翔如（左起）、總經理楊偉成。（資料照）昶瑞機電董事長蔡翔如（左起）、總經理楊偉成。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕直流吊扇製造商昶瑞機電（7642） 上櫃現金增資案將在明（7）日起進行競價拍賣至 9日，競拍底價敲定為每股58.05元，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於5月12日開始公開申購。有關近期新台幣匯率波動劇烈，昶瑞表示，與客戶間匯率機制設有彈性協商條款，若波動超出一定範圍，雙方將隨即進行價格調整討論。

有關近期新台幣匯率波動劇烈，昶瑞表示，與客戶間匯率機制設有彈性協商條 款，若市場波動超出一定範圍，雙方將隨即進行價格調整討論。過往昶瑞已數次因應匯率與原物料、工資變動進行合理價格調整，並獲客戶理解與支持。

此外，昶瑞部分原物料供應商已轉為以美元計價，同時控管美元部位資產於適當範圍，確保匯率變動對財務面的衝擊維持可控水準。

至於美國總統川普近期提出對台課徵 10%對等關稅政策，昶瑞表示，公司與客戶貿易條件採用FOB離岸價格報價，已出貨訂單關稅於進口時由客戶申報；已成立訂單，尚未出貨部分仍維持出貨，並無接獲客戶取消訂單或要求延後出貨的情形。

法人評估，昶瑞主要競爭對手分布於中國、越南、泰國等國家，這些國家對等關稅稅率均較台灣高出許多，昶瑞仍有競爭優勢。

昶瑞目前核心業務雖為直流馬達吊扇產品，營收占比逾9成，近年來積極拓展無人機相關領域，專注於中大型無人機動力模組之開發，並已通過日系大廠測試認證，預計今年下半年啟動出貨，吊扇及無人機動力模組有望成為雙動能成長引擎。

昶瑞今年第一季營收達新台幣2.31億元、年增12.35%，每股盈餘為1.51 元；前4月累計營收為3.03億元，年增14.66%。昶瑞機電觀察目前訂單與出貨進度，預估上半年營運將優於去年同期，下半年表現可望延續上半年成長態勢。

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