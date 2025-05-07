印巴衝突領空關閉！航空大亂排長隊畫面曝光

巴基斯坦宣布關閉領空48小時，印度北部多個機場關閉，讓全球航空班機大亂（圖翻攝自flightradar24）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度對巴基斯坦發動軍事行動，雙方駁火。巴基斯坦宣布關閉領空48小時，印度北部多個機場關閉，讓全球航空班機大亂，有台灣飛往歐洲，以及從歐洲飛回亞洲的班機取消或延誤，讓旅客相當無奈。

印度7日凌晨宣布對巴基斯坦發動軍事行動，打擊巴基斯坦和巴國控制之喀什米爾地區的「恐怖主義基礎設施」，這導致兩國緊張局勢大幅升級，巴基斯坦緊急關閉空域48小時，造成航班大亂。

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根據全球航班追蹤服務網站「Flightradar24」可以看到，目前巴基斯坦領空上，基本沒有飛機飛行。

而自清晨開始，有不少旅客在網路上哀號班機受到影響，有的飛到一半折返回初發地，也有班機直接取消，行程被迫更改，飽受無奈。

我國航空公司部分，針對國際突發情勢，長榮、華航都啟動相關作業；星宇航空、台灣虎航無班機受影響。

長榮航空表示，持續密切注意印巴情勢發展，部分往返歐洲航班將視實際狀況調整飛航路線，避開受影響空域，以確保機組員及旅客安全。

華航表示，受印巴衝突影響，第一時間已啟動相關應變作業，針對此一不可抗力突發的國際情勢，已採取一系列措施以確保旅客和機組人員安全。

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