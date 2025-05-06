圍堵中國走私輝達晶片 ! 路透 : 美國想「追蹤」出售晶片位置

美國議員有意立法，要求追蹤輝達售出的晶片其位置，力阻先進晶片流往中國。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了強力圍堵中國透過走私後門取得輝達（NVIDIA）AI先進晶片，傳出有意立法「追蹤」人工智慧晶片的售後情況。《路透》報導，美國議員計劃在未來幾週內提出立法，以核實輝達等公司生產的人工智慧晶片在出售後的位置，此建議獲得美國兩黨支持晶片位置驗證技術。

據報導，美國政府有意在未來幾週發布新法令，規定輝達等企業製造的AI晶片在售出後必須確認其流往何方，盼能藉此阻止先進晶片被偷渡到中國。

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專家稱，輝達的晶片中已存在位置驗證技術。不過，輝達已公開聲稱，無法在晶片售出後進行追蹤。

路透指出，過去曾是粒子物理學家的民主黨伊利諾州眾議員福斯特（Bill Foster），其過去擔任科學家時，曾經成功設計數款電腦晶片。他表示，追蹤晶片售出後流向的技術早就出現了，且多數已內建至輝達晶片。

據報導，福斯特打算在未來幾週推出一項法案，指示美國主管機關在以下兩大領域制定相關法規，包括一是追蹤受出口管制的晶片，確定其使用地點符合授權，以及未申請出口授權的管制晶片，透過技術防止其啟動。

分析公司 SemiAnalysis表示，隨著中國DeepSeek的出現，晶片走私變得更加緊迫，其人工智慧系統對美國系統構成了強大挑戰。

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