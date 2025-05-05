央行抓到炒匯禿鷹 網友笑稱快學老彭大戰索羅斯

新台幣連2日出現史詩級升勢。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣展開史詩級升勢，中央銀行總裁楊金龍5日親上火線坦言，有看到類似禿鷹的現象，金額蠻大的，不知是否故意攻擊，但「就是要來炒匯」，央行已經提出警告。PTT鄉民笑問：「索羅斯嗎」、「是禿鷹還是美國大老鷹」，有人則建議學前央行總裁彭淮南，「當年彭淮南碰到索羅斯炒匯的時候直接外匯管制」。

央行總裁楊金龍5日召開記者會，針對近期國內匯市波動狀況說明。（記者塗建榮攝）

對於新台幣近2日狂升，楊金龍說，過去金融危機時，市場曾出現禿鷹，英國、香港都有經驗，有鑑於此，央行對資金流進流出盯得非常緊，這幾天確實發現類似現象，而且金額蠻大的，央行已經提出警告。

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楊強調，央行已要求對方資金匯入後就要符合進來目的，不能停泊過久，否則有炒匯嫌疑，「最後他們有出去，但動作慢吞吞」。

對於匯市疑似出現禿鷹炒匯，PTT鄉民紛紛留言稱：「是禿鷹還是美國大老鷹」、「老鷹禿鷹傻傻分不清」、「禿鷹是讓亞幣貶值的吧，這次是老鷹」。有人則問禿鷹是不是金融大鱷「索羅斯」，建議「快學學彭總當年怎麼搞的」、「彭淮南碰到索羅斯炒匯的時候直接外匯管制，打得對方無功而返」。

網友提到前央行總裁彭淮南與索羅斯交手一事，是發生在1998年亞洲金融風暴時期，為避免新台幣遭受外資狙擊，彭宣布關閉國內的海外NDF（無本金外匯交易），成功阻斷國際匯市投資客的炒作，讓台灣免於金融秩序動盪，彭一戰成名享譽國際，獲「炒匯殺手」封號。

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