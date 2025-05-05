晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

央行抓到炒匯禿鷹 網友笑稱快學老彭大戰索羅斯

2025/05/05 19:58

新台幣連2日出現史詩級升勢。（路透）新台幣連2日出現史詩級升勢。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣展開史詩級升勢，中央銀行總裁楊金龍5日親上火線坦言，有看到類似禿鷹的現象，金額蠻大的，不知是否故意攻擊，但「就是要來炒匯」，央行已經提出警告。PTT鄉民笑問：「索羅斯嗎」、「是禿鷹還是美國大老鷹」，有人則建議學前央行總裁彭淮南，「當年彭淮南碰到索羅斯炒匯的時候直接外匯管制」。

央行總裁楊金龍5日召開記者會，針對近期國內匯市波動狀況說明。（記者塗建榮攝）央行總裁楊金龍5日召開記者會，針對近期國內匯市波動狀況說明。（記者塗建榮攝）

對於新台幣近2日狂升，楊金龍說，過去金融危機時，市場曾出現禿鷹，英國、香港都有經驗，有鑑於此，央行對資金流進流出盯得非常緊，這幾天確實發現類似現象，而且金額蠻大的，央行已經提出警告。

楊強調，央行已要求對方資金匯入後就要符合進來目的，不能停泊過久，否則有炒匯嫌疑，「最後他們有出去，但動作慢吞吞」。

對於匯市疑似出現禿鷹炒匯，PTT鄉民紛紛留言稱：「是禿鷹還是美國大老鷹」、「老鷹禿鷹傻傻分不清」、「禿鷹是讓亞幣貶值的吧，這次是老鷹」。有人則問禿鷹是不是金融大鱷「索羅斯」，建議「快學學彭總當年怎麼搞的」、「彭淮南碰到索羅斯炒匯的時候直接外匯管制，打得對方無功而返」。

網友提到前央行總裁彭淮南與索羅斯交手一事，是發生在1998年亞洲金融風暴時期，為避免新台幣遭受外資狙擊，彭宣布關閉國內的海外NDF（無本金外匯交易），成功阻斷國際匯市投資客的炒作，讓台灣免於金融秩序動盪，彭一戰成名享譽國際，獲「炒匯殺手」封號。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財