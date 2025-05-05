新台幣強升如廣場協議？楊金龍：時空背景不復存在

央行總裁楊金龍5日召開記者會，針對近期國內匯市波動狀況說明，並呼籲市場評論者適可而止，切勿過度影響預期心理。 （記者塗建榮攝）

〔中央社〕新台幣匯率展開暴力升值，連續2個交易日盤中升破1元，出口商哀鴻遍野，時值台美談判之際，市場揣測是否可能重演廣場協議的情境，中央銀行總裁楊金龍今天表示，廣場協議的時空背景不復存在，美國總統川普（Donald Trump）也知道沒辦法再聯合干預匯率。

新台幣2日創下統計以來最大升幅後，今天繼續猛攻，收盤收30.145元，勁揚9.19角，升幅3.05%，短短2個交易日狂升1.872元。

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有些人以1985年廣場協議類比，當年日圓匯率從約240日圓兌1美元，一路狂飆120日圓兌1美元，日本經濟就此展開失落的30年，新台幣兌美元則從40元升至25元，憂心川普2.0將讓舊事重演。

由於匯市劇烈波動，楊金龍今天親上火線主持記者會，說明近日新台幣升勢是預期心理過度所導致，希望「不尋常狀況到此為止」。

他並解釋，外界憂心上演廣場協議2.0，但時空背景跟現在不一樣，首先，當時外匯市場規模不大，深度、廣度都無法比，第2，資金移動也沒那麼頻繁。

楊金龍說，外匯市場巨額資金移動頻繁，是發生在約2000年之後的事，一部分因素也是1980年代末興起的「華盛頓共識」（Washington Consensus）推波助瀾。

根據央行資料，華盛頓共識是基於自由市場原則，力倡解除管制及貿易自由化等政策， 促使1990年代自由貿易盛行，全球化快速發展。楊金龍指出，華盛頓共識鼓勵資本移動、市場開放，從此開啟龐大資本移動的趨勢。

楊金龍直言，廣場協議時期，環境具備聯合干預匯率的條件，但是現在已經沒辦法，川普政府未提出聯合干預匯率的議題，「他也知道沒辦法，所以只有提到關稅」。

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