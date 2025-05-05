晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台幣兩天升值近2元 楊金龍認了不正常、匯市出現禿鷹蹤跡

2025/05/05 17:47

新台幣兩日暴力升值，中央銀行總裁楊金龍今日親上火線說明。（記者塗建榮攝）新台幣兩日暴力升值，中央銀行總裁楊金龍今日親上火線說明。（記者塗建榮攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兩日暴力升值，中央銀行總裁楊金龍今日親上火線說明，楊金龍認了這兩天的波動「不正常」，他也坦言，市場出現禿鷹蹤跡，楊金龍強調，央行有進場干預，只是「市場預期太強」，並提出七大聲明，尤其呼籲市場評論人員勿過度臆測，影響匯市秩序，以及廠商不要聽信市場誇大不實分析，產生非理性預期，反而損及自身利益。

央行七點說明如下：

第1、台灣經濟基本面表現良好，據主計總處發布，113年經濟成長率初步統計數為4.59%，114年第1季經濟成長率概估數為5.37%，優於美國、中國、新加坡及韓國。

第2、今年以來，金融市場逐步修正去年10月興起的川普交易，不過4月9日至今，美國總統川普宣布對等關稅暫緩90天實施，並開始與主要貿易對手國協商，全球股市回溫；此期間外資匯入資金投資台股，加上廠商因新台幣升值預期心理而增加美元供給，使得今年至5月5日，新台幣對美元匯率波動幅度擴大。

第3、央行未參與台美經貿工作小組，美國財政部也未要求新台幣升值；近年來台灣對美國貿易順差擴大，主要反映美國對台灣資通訊產品需求大增所致，而非匯率因素。央行不會操縱匯率，近年來台灣也沒有被列為匯率操縱國。

第4、媒體報導海湖莊園協議（Mar-a-Lago Accord），提及美國與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值及轉換百年債券等議題，均屬市場人士臆測，並非事實。白宮經濟顧問米蘭（Stephen Miran）日前已澄清，百年債券的構想是他加入川普團隊前所提出，並未納入當前川普政府政策選項。

第5、關於美國換債議題，據悉美國財長貝森特（Scott Bessent ）表示，並未有相關計畫；美國財政部於今年4月30日公布第2季度再融資聲明稿及webcast記者會指出，預計未來維持原有發債計畫，也未提及百年債券或外國持有美國公債課稅等議題。

第6、籲請市場評論人員切勿以臆測方式，評論國內匯市相關議題，以免避免影響國內匯市的秩序及穩定，甚至波及到實體經濟。

第7、央行也呼籲廠商不要聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而拋匯，最終反而損及自身利益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財