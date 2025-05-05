韓國Costco 大幅上調會員年費 金星會員調幅達11％

韓國Costco 宣布5月起調高會員年費。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國Costco 宣布5月起調高會員年費，8年來首見。金星會員年費上調 11.7%至 4萬3000 韓元（約台幣903元）；商業會員年費上調 15.2%至 3萬8000 韓元（約台幣798元）。

《韓國先驅報》報導，Costco Korea 近日宣布，5 月起調高三種會員（金星、商業會員和黑鑽卡會員）的年費，這是自 2017 年以來首次調漲年費。

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報導稱，金星會員年費將上漲 11.7%，從 3萬8500 韓元漲至 4萬3000 韓元；商業會員年費將上漲 15.2%，達到 3萬8000 韓元；提供 2% 購物現金回饋的黑鑽卡會員將上漲 7.5%，年費達到 8萬6000 韓元（約台幣1806元）。

亞洲大學（Ajou University）工商管理系教授李鍾宇（Lee Jong-woo，音譯）表示，韓國的顧客中很大一部分是企業會員，他們定期購買營運必需品。鑑於此，15% 的調幅不太可能導致大量客戶流失。這與 Coupang 的 Wow 會員的情況類似，儘管突然宣布提高費用，幾乎沒有客戶離開。

李預測，對於新客戶來說，年費上漲肯定會成為消費者加入會員一大障礙，但看起來 Costco 願意承擔這個風險，以增加在韓國的收入。

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