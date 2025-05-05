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台幣狂飆驚見29字頭！這2檔金融股遭外資大砍3.76萬張最慘

2025/05/05 17:03

台幣狂飆驚見29字頭！富邦金與國泰金遭外資大砍3.76萬張居前2大（資料照）台幣狂飆驚見29字頭！富邦金與國泰金遭外資大砍3.76萬張居前2大（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台幣週一再度上演狂飆秀，盤中一度觸及29.59元，升1.474元，創下2022年6月10以來新高，台幣急升，對於擁有龐大美元部位的壽險業相當不利，為此，以壽險為主的金融股，成為外資今砍殺主要目標，國泰金與富邦金雙雙殺進前2大。

國泰金（2882）今在外資倒貨2萬3876張，居賣超第1，股價一度跌破54元，觸及53.3元，終場收54.7元，跌6.81%，成交量9.53萬張。

而富邦金（2881）緊跟在後，遭外資倒貨1萬3746張，股價亦開低走低，盤中觸及78.8元，終場力守80元關卡，跌5.88%，成交量6.91萬張。

至於外資今賣超第3至10大個股，依序為長榮航（2618）6544張、泰金寶-DR（9105）5136張、榮運（2607）3191張、永崴投控（3712）2420張、華邦電（2344）2266張、三商壽（2867）2243張、鴻準（2354）2007張、農林（2913）1996張。

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