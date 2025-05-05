美國貨運繁榮是假象 ! 美媒示警「1原因」 美運輸業將崩盤

路透指出，貨運熱潮掩蓋了美國卡車運輸業即將崩盤的現實。（歐新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為因應川普政府的加稅政策，美國企業加速從中國進口商品，導致第一季貨櫃進口暴增。《路透》報導，美國企業囤貨行為帶來的貨運熱潮是假象，一旦庫存消化完畢，物流需求將急轉直下，無論貿易政策如何變化，預期回檔是不可避免的。

據報導，2025年前3個月波羅的海乾散貨指數 （Baltic Dry Index）今年迄今上漲了40%以上。而美國鐵路協會稱，截至4月26日當週，美國鐵路運輸量年增5%，而採用鐵路、輪船和卡車混合運輸的路線，其貨運量增加了8%。

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但專家指出，目前的「貨運榮景」可能是風暴來臨前的寧靜，而非真正的繁榮。其實是美企為了規避關稅而提前囤貨，可能引發下半年需求斷崖。

儘管馬士基等大型航運公司今年尚未取消任何一次跨太平洋航線，但德國航商赫伯羅特的中國至美國航線取消率已達3成，洛杉磯港預期中國貨量下週將大減35%。

分析師指出，中國的到貨量大減將影響美國陸上業務。美國卡車運輸協會表示，美國約有350 萬人是卡車司機，比美國消防員、警察和懲教人員的總和還要多，倘若美國經濟放緩，不僅會衝擊運輸產業，還將威脅美國整體經濟。

根據產業研究機構Truckstop和FTR的數據，截至4月18日當週，擁有101年歷史的運輸公司Saia的第一季業績嚴重不如市場預期，導致其股價暴跌31%。

財務長馬修巴特 （Matthew Batteh） 表示，繼3月出貨量成長 3% 之後，4月出貨量增幅與去年同期相比已轉為負值，任何減稅措施可能都為時已晚，無法避免一些痛苦。

聯合包裹服務公司宣布裁員2萬人，因為其最大客戶亞馬遜（AMZN.O）的運輸量減少了約50%。亞馬遜執行長安迪賈西 （Andy Jassy）表示，商家和他的團隊都開始囤積庫存；這意味著，銷量將下降。

卡車運輸率今年首度下滑，而道瓊運輸平均指數今年也已下跌 了14%。市場認為，目前可能還沒有辦法來應對這項影響。

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