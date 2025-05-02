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RWA市場商機可觀 HOYA BIT：台灣正處發展關鍵期

2025/05/02 18:13

HOYA BIT創辦人彭云嫻分享RWA趨勢下的潛力與挑戰。（業者提供）HOYA BIT創辦人彭云嫻分享RWA趨勢下的潛力與挑戰。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近期RWA（資產代幣化，Real World Asset）在全球都頗受關注。台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻指出，RWA已廣泛應用於多種金融領域，穩定幣即可稱為其一，雖然仍面臨與傳統金融系統對接問題等挑戰，仍蘊藏龐大的市場機會，台灣也有潛力推展。

彭云嫻分享，RWA的核心概念在於將房地產、藝術品、債券及貴金屬等高價實體資產，透過區塊鏈技術轉化為數位代幣。這不僅提高了資產流動性，也大幅降低投資門檻，更能讓普通投資人進入。

隨著全球監管逐漸成熟，截至2025年初，整體代幣化資產市場規模已超過2000億美元；即使排除穩定幣的部分，鏈上RWA總價值也已突破200億美元，市場前景光明，根據波士頓諮詢集團（BCG）的數據分析，2030年市場規模將達到16兆美元，約占全球GDP的10%。

彭云嫻也表示，私人信貸、房地產、黃金、石油等資產也透過 RWA 進入區塊鏈市場，可以大幅降低投資門檻並提升市場流動性，徹底改變傳統金融格局。

不過，RWA推動也不容易，彭云嫻指出，跨鏈互通與傳統金融系統對接問題是最大挑戰。在跨鏈方面，需要協議技術打通不同公鏈間的資產轉移障礙；而金融機構系統互通，則涉及將區塊鏈資產與銀行金流、資產託管系統無縫串接，但即使困難重重，RWA蘊藏很大的市場機會，現下是台灣發展的關鍵窗口期。

彭云嫻強調，貝萊德、摩根大通已積極在基金、債券代幣化，匯豐也啟動數位資產託管業務，顯示傳統金融正加速擁抱區塊鏈，台灣金融基礎扎實，監管意識成熟，科技人才充沛，有機會建立亞洲第一套結合法規遵循與科技創新的RWA標準，而目前正是台灣發展的關鍵時刻。

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