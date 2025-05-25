川普大而美稅改法案 重點內容一次看

美國眾議院本月22日通過最新稅改法案「大而美法案（The One Big Beautiful Bill）」，該法案旨在全面推動美國總統川普（Donald Trump）的政策議程。（法新社）



〔財經頻道／綜合報導〕美國眾議院本月22日通過最新稅改法案「大而美法案」（The One Big Beautiful Bill），該法案旨在全面推動美國總統川普（Donald Trump）的政策議程，目前已送交參議院審議。「大而美法案」的通過將會產生什麼影響?在此彙整新法案重點，帶讀者一次了解！

美國眾議院23日以215票對214票、1票之差通過《大又美法案》，新法案涵蓋了共和黨的一系列立法重點，包括個人和企業減稅、更嚴格的食品援助要求、減少醫療補助資金以及增加驅逐出境行動的支出等。

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●減稅措施

川普1.0上任後隨即簽署了《2017年減稅與就業法案（Tax Cuts and Jobs Act of 2017）》，該法案降低了稅率並提高所有納稅人的標準扣除額，總體上對高收入者更為有利，這些條款原定於今年底到期。

為確保稅制穩定，美國眾議院22日通過《大而美法案》，將2017年川普推出的減稅政策永久化。個人所得稅方面，最低稅率將維持在10%，並根據收入水準逐級遞增，最高邊際稅率為37%。同時，標準扣除額也有所調升，已婚聯合申報者可在現有基礎上額外增加2000美元（約新台幣5.9萬），至2028年前總額達3.2萬美元。

企業稅制優惠方面，《大而美法案》將永久延續對合格Look-through Company穿透型企業（如有限責任公司、合夥企業）的20%扣除額，並提高至23%。同時，維持企業稅率從35%降至21%的減稅措施。

不僅如此，《大而美法案》還延長企業全額費用化（Full Expensing）政策，允許企業立即扣除新設備和技術投資成本，預計將鼓勵資本投資，提升生產力與就業機會。

●擴大州稅與地方稅（SALT）扣除額

《大而美法案》將現行的州與地方稅SALT的扣稅額提高4倍，從原先的1萬美元（約新台幣3萬）提高至4萬美元（約新台幣119.8萬），以安撫來自高稅率州的溫和派共和黨人。有觀點認為，此舉卻可能進一步減少聯邦收入，惡化赤字問題。

●大學捐贈基金課稅改革

《大而美法案》將落實長期以來許多保守派人士所主張的政策，即提高全美各大教育機構所持有的大型、基本免稅的捐贈基金（endowments）的稅率。

根據法案規定，捐贈基金將按「每名學生平均對應的基金金額」課稅。凡是人均捐贈基金逾200萬美元（約新台幣5988.1萬）的學校，其稅率將從現行的1.4%大幅提高至21%。

●醫療補助（Medicaid）改革

《大而美法案》對美國醫療補助（Medicaid）政策與資金分配作出重大且具爭議性的修改。新法案將削減近7000億美元（約新台幣20.95兆元）的「聯邦醫療補助計畫（Medicaid，俗稱白卡）」預算，以及3000億美元（約新台幣8.98兆元）的聯邦營養補充援助預算，這將使各州必須額外支出共780億美元（約新台幣2.345兆）來彌補削減。

國會預算辦公室CBO估算，新改革在未來10年間預計可為聯邦減少超過7150億美元（約新台幣21.4兆元）的預算赤字，但也可能導致約800萬至1500萬人失去醫療保險，特別影響低收入與殞地人士。

●糧食輔助（SNAP）改革

俗稱糧食券的「營養補充援助計畫（SNAP）」也同醫療補助一樣，面臨聯邦撥款削減，更多支出責任將轉由各州承擔。

此外，新法案也擴大SNAP工作要求年齡，將「免工作要求」的年齡上限從54歲提高至64歲，（照顧7歲以下兒童者除外）、非法移民不得領取SNAP福利等。

●國防預算

《大而美法案》新增約1500億美元（約新台幣4.49兆元）的軍事相關支出，其中包括340億美元（約新台幣1兆）擴大造艦計劃、210億美元（約新台幣6287.5億元）補充武器庫存、130億美元（約新台幣3892.2億元）現代化核武力量、4億美元（約新台幣119.8億元）研發第六代隱形戰鬥機F-47等。

●邊境安全與移民政策

《大而美法案》納入了一系列與邊境安全相關的政策，包括撥款6億美元（約新台幣179.64億元）用於邊境屏障建設、提升海關與邊境保護局（CBP）的技術與人員配置，並強化州與地方執法部門的邊境安全合作。

此外，《大而美法案》還新增多項移民相關費用，如庇護申請費、臨時保護身份費等，試圖通過使用者付費模式為邊境安全提供資金。

●聯邦退休金制度改革

《大而美法案》計劃大幅削減聯邦僱員的退休金福利，像是將所有聯邦僱員繳納聯邦僱員退休制度（FERS）保費的比率統一調高至4.4%，較2012年前的標準大幅上升。

眾議院監督委員會（House Oversight Committee）估計，通過調整聯邦退休金制度，可削減約510億美元（約新台幣1.52兆元）的聯邦赤字。

●清潔能源稅收優惠逐步取消

《大而美法案》逐步取消最初納入《2022年降低通膨法案（2022 Inflation Reduction Act）》中多數清潔能源補貼，並廢除多項環境保護署（EPA）的排放標準與補助計畫，如清潔重型車輛補助與港口空氣污染減排資金。

不僅如此，法案還加速石油、天然氣與煤炭的租賃許可，並簡化碳氫化合物管道的許可程序，試圖促進傳統能源產業的發展。

●債務上限提高

眾議院版本主張將債務上限提高4兆美元。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）本月初警告說，目前正在使用的「非常措施」將在8月耗盡，若國會未及時提高債務上限，恐面臨債務違約的風險。

目前《大而美法案》已送交參議院審議，之後將由參眾兩院召開協商會議以統一版本，兩院各自通過一致版本後，法案才可正式送交總統簽署成為法律。

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