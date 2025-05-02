陸行之喊話巴菲特 「抱蘋果不如抱台積電」

陸行之評點，台積電4項估值優於蘋果，喊話股神巴菲特「捨蘋果改抱台積電」。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對於蘋果公布最新財報數字，知名半導體分析師陸行之發文「4字」點評，對比台積電，不解股神巴菲特持續抱著蘋果卻不買台積電的理由。他稱，台積電明年底之前的季度現金股利不增加到每股10元，實在是對不起股東。

蘋果公司（Apple）在週四盤後公布財報，上季財報營收與獲利雖稍稍超出華爾街預期，但服務營收遜色、大中華區的銷售亦不及預期，並提到基於當前的關稅稅率，預計關稅將在本季（第3季）導致成本增長9億美元（約新台幣282.3億元）。

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陸行之表示，每次看到蘋果的財報數字都覺得「乏善可陳」，不但硬體產品缺乏創新，也沒甚麼更新，除了相機像素持續提高，好像只能期待iPhone18或20。且地緣政治、關稅影響、美國製造這些衝擊影響，蘋果全未能脫離。

陸行之提到，雖然波克夏先前已經賣了很多蘋果持股，但應該還是其第一大持股。反觀台積電，因為大喊要花1650億美元買了免死金牌，其地緣政治、關稅影響、美國製造和估值修正的影響，都比之前降低了些。因此，長期來看，實在不解波克夏持續抱著蘋果不買台積電的理由。

陸行之說，反觀台積電今年首季每股現金水位增加到超過90元，（2024年的82元、2023年的57、2022年的52元），美國政府公債購買及發台積電公司債都有所收斂，負債對股東權益比及淨負債對股東權益比都有逐年降低。

雖然他兩年前大力抱怨過，但現在要讚賞公司財務部有考量股東權益，他認為，台積電明年底之前的季度現金股利不增加到每股10元，實在是對不起股東。

著眼於巴菲特不看增長，重視品牌價值/現金流，陸行之也特別列出蘋果與台積電兩家公司迄2024年12月31日止的估值供參考，其中P/E（本益比）為34比24，P/S（股價營收比）為9比10，P/Free cash flow （股價自由現金流比）為32比30，EV/ EBITDA（企業價值倍數）為 25比13，足見台積電的表現明顯優於蘋果。

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