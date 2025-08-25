川普：將「整天」推動類似英特爾入股交易

川普發文說，將繼續推動類似英特爾的入股交易。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普25日在其「真實社群」平台上指出，他將「整天」（all day long）進行類似其政府上週宣佈與英特爾達成的交易。與此同時，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）接受CNBC採訪時表示，美國政府可能會入股其他美國半導體公司，甚至轉向其他行業。

他發文說，「我在英特爾上沒有花一分錢，這項交易價值約110億美元。這些全給美國。為什麼有些『蠢人』對此不高興？我將整天為我們國家達成類似交易。我也將協助那些與美國達成如此獲利豐厚的企業。我樂於看到他們的股價上漲，讓美國越來越富有。為美國創造更多工作！！！誰會不想達成這樣的協議呢」？

美國總統川普22日指出，美國政府將取得英特爾10%股權。他在橢圓形辦公室說，英特爾已同意給予政府該股權，作為有關公司未來，以及從2022年晶片法取得數十億美元補貼的一部份討論。這是川普對美國企業最新非比尋常的干預。

