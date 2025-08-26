LTN經濟通》美國又一巨型企業 遭數位洪流淘汰

柯達再陷財務危機，打算動用退休金還債。（路透）

全球第一台數位相機是柯達發明 卻錯失商機

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國百年企業柯達（Kodak）在8月11日發布的財報中指出，目前缺乏「承諾中的融資管道或可用流動資金」，拿不出錢還債，並警告投資人「恐難繼續經營」來支付約5億美元即將到期的債務。同時，柯達也在提交的文件中表示，這些狀況對公司持續經營的能力產生重大疑慮。

請繼續往下閱讀...

根據美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，柯達目前約有4.77億美元定期貸款，若按現有條款到期無法償還。該公司現金餘額為1.55億美元，7000萬美元在美國，較上季末減少4600萬美元。

正當市場認為，柯達將要倒閉時，該公司出面表示，將動用「Kodak 退休收入計畫」（KRIP）資產，預估12月退休金基金回撥可有約3億美元現金，以償還債務。一旦KRIP回撥完成，柯達實質清償債務，將會有多年來最強勁資產負債表。

擁有133年歷史的柯達，曾經是底片王國的代名詞，在 1990年代坐擁全球70%的市佔率，全年營收突破160億美元。然，這家影像巨頭卻在短短十餘年間由盛轉衰，並在2012年申請破產保護後，至今仍在掙扎生存。

專家表示，柯達沒落，並非因為「沒有看見數位浪潮」，而是多重因素交織的結果。

據報導，1975 年柯達工程師發明了全球第一台數位相機，高層也清楚數位影像終將衝擊底片生意。但問題在於，底片是柯達當時的「金雞母」，毛利率一度高達80%，管理層不願在尚未成熟的市場過早自我侵蝕，選擇延後數位轉型。

而這種「知道卻不敢破壞現有獲利」的保守心態，讓柯達錯失了搶先布局的最佳時機。

柯達的底片與相紙，全球市佔率一度超過七成。（法新社）

柯達選擇「賣掉金雞、保護夕陽」

成立於 1892 年的柯達，自 1970 至 1990 年代迎來巔峰，版圖橫跨底片、相機、沖印服務，以至醫療影像、印表機與品牌授權，幾乎掌握整個「影像產業鏈」。

當時最賺錢的業務是底片與相紙，全球市佔率超過七成，年營收一度達160億美元。柯達底片更是好萊塢電影工業的黃金標準，《星際大戰》等經典作品皆以柯達底片拍攝。

除了底片，柯達亦在 1975 年研發出首台數位相機，並於 2000 年及 2005 年先後拿下美國數位相機市佔第一。醫療與工業影像同樣是重要支柱，X 光片與耗材長期供應醫院放射科，工業膠片則應用於航太與軍事。根據 Wired 2010 年報導，柯達部分暢銷產品利潤率高達 80%，遠超一般消費產品。

然而，隨著數位浪潮來襲，柯達不願犧牲高毛利的傳統業務，轉型步伐遲緩，最終錯失先機。據報導，反觀競爭對手富士軟片（Fujifilm）積極多角化，將版圖延伸至醫療設備、化妝品及高功能材料，如今年營收已突破 2 兆日圓，轉型成跨足醫療與科技的集團。

之後，柯達選擇「賣掉金雞、保護夕陽」，最終錯失再起機會，公司營運就此盛轉衰。

根據數據，柯達2025年第二季營收為2.63億美元，較去年同期下滑1%，淨虧損高達2600萬美元，較去年同期2500萬美元獲利大幅反轉。同時，公司現金餘額銳減4600萬美元、僅剩1.55億美元，在未來12個月內即將到期的債務高達約5億美元。

柯達的競爭對手日本富士，成功轉型跨足醫療、材料、數位影像的科技公司（法新社）

富士軟片轉型為跨足醫療、材料、數位影像的科技公司

柯達曾以「底片、相機、沖印」的三合一模式築起高壁壘，1975 年工程師甚至率先開發數位相機原型。然而，高層認為數位會侵蝕底片業務，將產品雪藏，埋下日後危機。

1990 年代初，柯達仍仗著底片霸權安於現狀，卻忽視競爭對手佳能（Canon）、索尼（Sony）已搶先進入數位領域，2000年後更主導DSLR（單眼數位相機）高端市場。如今，佳能不只在相機領域具有領導地位，也是全球最大影印機、醫療影像裝置製造商之一。

至於尼康（Nikon），雖然相機市佔下滑，但仍在顯微鏡、半導體光刻機領域具有競爭力。

而柯達最直接的競爭對手是日本富士軟片（Fujifilm），其底片、相紙、相機領域是全面對標柯達，在2000年後快速多角化布局，投資醫療器材（內視鏡、診斷影像）、化妝品（ASTALIFT）、功能性材料（薄膜、光學塗層），成功分散風險並避免破產，現今年營收約2兆日圓，轉型為跨足醫療、材料、數位影像的科技公司。

柯達則因資金壓力，2007年以25.35億美元出售醫療影像部門換取現金，押注數位相機與噴墨印表機卻連連失利，最終在2012年申請破產保護，負債高達67.5億美元。分析師指出，柯達投入巨資於競爭的紅海市場，既燒錢又缺乏差異化，成為失敗主因。

柯達主力業務仍不振，營運前路仍依舊崎嶇。（路透）

「賺的少、虧損多」重整後仍難翻身

柯達在2012年首度申請破產，2013年9月進行重組，業務重心轉向高端材料與化學品、製造業及醫藥領域，但13年過去了，卻再一次陷入「倒閉傳聞」，主因是多條業務線「賺不到錢」，導致財務持續惡化。

專家指出，現今柯達主力業務是「賺的少、虧損多」，是導致營運未能成功提振的主因。數據顯示，印刷部門是柯達最大的收入來源，佔比高達67.68%，今年第二季該部門營收為1.78億美元，但實際卻虧損400萬美元，顯示印刷業務並未成功轉型或提升效率。

相較之下，柯達在 2007 年出售給加拿大私募基金 Onex 的「醫療影像部門」，成立新公司 Carestream Health 後至今仍活躍市場。其數位醫療軟體與牙科影像產品在中國、印度、美國及歐洲擁有穩定大客戶群，成為持續創造現金流的業界玩家。分析師指出，醫療與工業影像產品毛利高、需求長期穩定，1990 年代耗材毛利率普遍超過 40%，遠優於消費性相機與相紙業務。

至於柯達保留的工業影像，部分整合進 Advanced Materials & Chemicals （AM&C） 部門，涵蓋工業用特種膠片（如非破壞檢測 X 光片）、功能性化學品（塗層、薄膜材料）等，市場集中於美國與歐洲的能源、航太及電子產業，年收入約 3 億美元，為柯達少數能帶來正向現金流的板塊。

儘管柯達強調公司不會倒閉，並計劃動用退休金資產償債，未來有望打造「接近無負債」的資產負債表，但專家認為前路依舊崎嶇。隨著數位與手機影像技術快速進步，柯達傳統底片與相機業務更顯邊緣化，而競爭對手富士則憑藉多角化布局成功轉型，倘若柯達無法加速尋找獲利新支柱，前景仍難言樂觀。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法