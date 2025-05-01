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Q1黃金投資需求總量暴增超過1倍 買家來自「這裡」

2025/05/01 17:15

由於黃金ETF需求復甦，推動第一季黃金投資需求總量成長逾一倍。（彭博資料照）由於黃金ETF需求復甦，推動第一季黃金投資需求總量成長逾一倍。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界黃金協會發布最新報告顯示，由於黃金ETF需求復甦，推動第一季黃金投資需求總量成長逾一倍，達552噸，年增170%，創下2022年第一季以來單季最高，亞洲地區表現最亮眼。

世界黃金協會發布2025年第一季《全球黃金需求趨勢報告》顯示，在金價突破每盎司3000美元大關下，第一季全球黃金需求總量達1206噸，較去年同期成長1%，季減7%。黃金需求總量是指金飾製造、科技製造、投資、央行淨買入、場外交易（OTC）的總和。

從包括實體金條、官方鑄幣、黃金ETF的黃金投資需求來看，第一季投資需求總量成長逾一倍，達552噸，年增170%，創下2022年第一季以來單季最高。其中，全球黃金ETF加速流入，第一季累計流入量達226噸。

世界黃金協會分析師Louise Street 說，過去10個月，投資人紛紛把目光轉向黃金ETF，自2024年第三季以來持續加碼配置。2025年亞洲地區的黃金ETF流入量，光是4月單月就已超過該地區第一季的總和。不過該板塊仍有成長空間，目前全球黃金ETF持倉量仍比2020年的峰值低10%。

另外，中國投資人大舉湧入黃金ETF市場，儘管中國市場黃金ETF僅佔全球比重的4%，其第一季總持倉的成長卻佔全球總增量的10%；截至4月25日，中國市場黃金ETF單月需求已飆升68噸。

在金幣與金條投資部分，東方市場投資者成為驅動全球金條和金幣需求的主力軍，彌補西方市場需求的疲軟態勢。在中國零售投資的帶動下，第一季金條與金幣需求總量年增3%至325噸，創下金條和金幣季度需求歷史次高紀錄；美國市場需求則年減22%；歐洲市場雖小幅增加12噸，但相較於2024年第一季的低基數而言，成長幅度較小。

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