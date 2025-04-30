核一廠拆除非關鍵設備？台電細列已拆除關鍵設備

台電表示，核一廠依法除役，配合除役作業已拆除2號機主發電機、氣渦輪發電機，皆是關鍵設備。（圖取自台電臉書）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對中時報導控訴台電粉絲團圖卡「資訊不明經不起檢驗」，文中質疑除役核一廠目前拆除均非關鍵設備。台電對此表示，核一廠依法除役，配合除役作業已拆除部分輸電線路及2號機主發電機，另配合室內乾貯興建所需用地，亦已拆除氣渦輪發電機，氣渦輪發電機用途是電廠遇突發事件致全黑啟動時可提供運轉電源、確保核安，上述皆是關鍵設備。

針對該報導指稱台電粉絲團圖卡新增機組數據呈現有誤，台電說明，該報導未詳盡查詢，該圖卡呈現我國至2033年大型機組將淨增加1786萬瓩的數據，是依經濟部能源署112年全國電力資源供需報告內容呈現，但該報導卻誤用僅有台電部分、未包含民營電廠的資料，是片面誤導。

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另該報導指稱空污改善數據圖卡單位錯誤，台電表示，該報導不解空污排放及碳排差異，圖卡明確標示台電火力電廠歷年空污排放總量，而空污排放是指粒狀物、氮氧化物及硫氧化物之排放量總合（公噸），與每度電排碳係數（公斤CO2e/度電）所表示的二氧化碳排放是截然不同，台電官網資訊揭露專區的環境資訊亦皆有說明介紹，該報導仍混為一談。

台電表示，電力相關統計數據長期都公布在台電官方網站，台電是我國國營綜合電業，掌管全國電力中央調度、所屬電廠、變電所、輸配電線路等各項電力設施，確保穩定供電，理所當然掌握管理電力相關統計數據，並長期公布於本公司官方網站，持續與大眾溝通說明各項穩定供電作為。

台電續說，遺憾台電自營社群媒體說明電力業務，卻被曲解、質疑無資料來源，台電充分接納並理解社會多元意見，但媒體報導在未充分理解電業專業知識下，以自身主觀與既設立場質疑別人不客觀，無助穩定供電公共事務討論。

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