焦點股》羅昇：機器人概念股點火 帶量漲停

羅昇今日盤中股價帶量大漲，截至上午10時35分暫報漲停價97.3元。（羅昇提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於美企特斯拉（Tesla）執行長馬斯克加上台積電（2330）今日將機器人、人工智慧等話題再度帶進公眾視角，相關概念股點火上攻，其中，羅昇（8374）今日盤中股價帶量大漲，截至上午10時35分暫報漲停價97.3元，成交量4609張，尚有超過2200張漲停價委買單尚未成交。

明基佳世達集團聯合旗下共23家企業揮軍台北國際電腦展（Computex），其中包含羅昇在內的企業屆時將以「AI WOW」為主題，聚焦AI多元應用，連結未來日常與產業現場。羅昇指出，此次展會鎖定的商用領域包括ESG、Al智慧醫院、智慧工廠、智慧生、智慧商場、智慧無人機、智慧交通、智慧企業 、智慧運算、智慧網通。

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羅昇提到，公司屆時將向潛在客戶展現「AI+虛實整合」能力，透過機器人智慧抓取與AI 視覺檢測技術，幫助提高製造業效能，而人機協作帶來的生產靈活性，適應同產線、多樣化產品的檢測需求。此外，在虛實整合與數位雙生技術助攻之下，有利於協助企業快速應對市場變化，滿足個性化需求與優化生產流程，並進一步導入智慧環保包裝。

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