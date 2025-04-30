月配6％搶手！新債券ETF「00982B」掛牌首日狂賣1.7萬張 衝上前三強

今年以來全球政經局勢動盪不安，美國關稅貿易政策反覆、地緣政治衝突頻繁，令投資人對市場未來走勢感到憂心忡忡。（示意圖，法新社）

〔記者吳滋雅／台北報導〕今年以來全球政經局勢動盪不安，美國關稅貿易政策反覆、地緣政治衝突頻繁，令投資人對市場未來走勢感到憂心忡忡。台股在這股不安情緒中徘徊於兩萬點上下，投資者正密切關注美國聯準會（Fed）是否會在六月降息，以緩解經濟壓力。近期美國勞動市場數據顯示疲態，或成為Fed政策調整的重要參考依據。

美國即將公布一系列勞動市場數據，其中備受關注的ADP就業報告，被視為「小非農」指標。根據Trading Economics的預測，4月份ADP非農就業人口增幅可能僅為11萬人，較3月的15.5萬人顯著減少，這反映出勞動市場的不穩定。市場分析師認為，若勞動市場持續疲軟，可能推升Fed降息的機率。然而，最終決策仍需視Fed主席鮑爾的政策裁示。

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在此背景下，債券市場的熱度迅速升溫。投資者為降低風險，開始重新調整股債配置比例。過去台股ETF規模排行榜中，股票型ETF佔據主導地位，但現今債券型ETF已逐漸崭露頭角。根據4月28日的市場數據，前20名ETF中有11個席位被債券型ETF占據，顯示投資人正加速轉向債券市場。

其中，富蘭克林華美投信新推出的「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF」（00982B）在掛牌首日便以亮眼的表現吸引市場目光。這支ETF追蹤ICE 20+年期成熟市場BBB級美元公司債指數，首日成交量達17,312張，迅速躍居28日債券ETF排行榜第三名，僅次於元大美債20年及國泰20年美債兩檔老牌債券ETF，顯示市場對新發行債券商品的高度需求。

專家指出，00982B追蹤指數殖利率高達6％，採取月配息，並有平準金機制，更因其發行時機正值債券殖利率相對高檔、債券價格相對便宜，使得投資者能以較高的收益率進場。

展望未來，隨著Fed降息預期升溫，國際局勢仍然動盪，債券型ETF的吸引力預料將持續增強。市場分析師強調，在不確定性加劇的環境下，投資者應考慮增加低波動、高防禦性的資產配置，以確保投資組合的穩定性。

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