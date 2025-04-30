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初步財報不如預期！美超微盤後大跳水、一度崩19％

2025/04/30 08:45

美超微2025會計年度Q3營收與每股盈餘皆低於市場預期，導致股價在盤後一度暴跌19%。（路透）美超微2025會計年度Q3營收與每股盈餘皆低於市場預期，導致股價在盤後一度暴跌19%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕伺服器製造商「美超微電腦」 （Super Micro Computer）週二（29日）公布2025會計年度第3季（截至2025年3月31日）初步業績數據，顯示營收與每股盈餘皆低於市場預期，導致股價在盤後一度暴跌19%。

《CNBC》報導，美超微週二公布Q3初步業績數據，指出經調整後每股盈餘（EPS）為29至31美分，這低於公司先前預估的46至62美分，也低於LSEG分析師共識預估的54美分。

此外，營收則為45至46億美元，低於公司先前預估的50至60億美元，同樣低於市場預期的55億美元。

美超微在聲明中指出：「第3季部分客戶平台決策延遲，導致銷售遞延至第4季，同時也因庫存中舊世代產品比例上升，導致公司也提列了更高的存貨跌價準備。」美超微指出，本季毛利率較上一季下降了220個基點。

消息公布後，不僅美超微股價劇烈下跌，連帶影響其他相關科技股：伺服器同業戴爾（Dell）盤後一度下跌近5%，之後跌勢收斂僅小跌0.73%，慧與科技（Hewlett Packard Enterprise）下跌1.09%，AI 晶片大廠輝達（Nvidia）下跌了約2%。

美超微過去一年來狀況不斷，先前才因遲交財報、被做空機構點名狙擊，而在今年2月，美超微好不容易趕在納斯達克的退市期限前，補交了2024會計年度與2025會計年度前2季的財報。

在美超微推遲發布財報後，安永會計師事務所（Ernst & Young）後來以公司治理議題為由，辭去稽核工作。美超微在去年11月找來BDO擔任獨立會計稽核業者。

美超微預定美東時間5月6日下午5點（台灣時間5月7日凌晨5點）舉行電話財報會議，進一步說明Q3業績狀況。

美超微股價週二收在36美元，跌幅3.41%；盤後股價跳水，最終暴跌15%至30.60美元。

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