全球貿易戰愈演愈烈撼動G20 金磚國家擬趁虛而入

貿易戰撼動傳統多邊機構，金磚國家有機會獲得長期以來一直尋求的國際影響力。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後祭出大量關稅，在全球引爆貿易戰，隨著傳統多邊機構陷入困境，主要新興市場國家正努力將金磚國家（BRICS）打造成一個能夠解決川普所引發經濟、政治混亂的全球論壇。

《彭博》報導，川普激進的貿易政策正顛覆全球經濟，同時也撼動了包括20國集團（G20）在內的傳統多邊機構，這種劇變使得金磚國家有機會獲得主要成員國長期以來一直尋求的國際影響力。

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金磚國家創始國為巴西、俄羅斯、印度、中國以及隨後加入的南非，金磚國家近年擴大成員名單，吸收埃及、伊索比亞、印尼、伊朗和阿拉伯聯合大公國等新國家。目前，金磚國家成員國約佔全球人口的一半，全球GDP的40％。

金磚5國的外長本週將在里約進行為期2天的會議，官員預計將花大量的時間討論如何應對川普的關稅。中國正面臨美國145％的關稅，已表明希望利用這次的會議反擊美國。

在上週的記者會上，被問及中國對這次會談的期待時，中國財政部發言人雖然沒有明確點名，但抨擊美國「揮舞關稅大棒，破壞國際公平秩序，加劇全球安全風險」。發言人也呼籲金磚國家應該「更加緊密合作」、「共同努力」。

2名巴西政府官員透露，金磚國家外長將於週二（29日）發表聲明，強烈譴責單邊貿易措施，但不會點名川普或美國。官員表示，儘管其他國家希望該集團公開譴責川普，但這並不是所有成員國的共識。

金磚國家現在需要展現的正是在不同觀點之間達成共識的能力，以證明該團體能夠避免嚴重的分歧，這種分歧已經削弱了聯合國和G20等機構的效力。

在巴西擔任輪值主席國的這一年，金磚國家預計將採更積極的行動應對氣候變遷、改善公共衛生合作、加強成員國之間的貿易聯繫，並捍衛多邊主義的理念。

不過巴西官員也強調，該組織成立近20年，主要目的從來都不是挑戰美國的國際領導地位，或是瓦解由華盛頓和西方主導的全球秩序。巴西大使利瑞歐（Mauricio Lyrio）在2月表示，認為金磚國家是「反美集團」的觀點完全錯誤，該集團的成立是為了促進開發中國家的發展，而不是為了對抗富國。

然而，在川普對幾乎所有國家徵收關稅、同時背棄全球機構和協議之際，巴西的議程已將金磚國家定位為多邊主義的潛在堡壘。

今年1月上任以來，川普已採取行動，讓美國退出《巴黎協定》和世界衛生組織（WHO），削減美國對主要機構的援助，並對於美國是否繼續參與G20表示懷疑。上週巴西和聯合國組織了一場關於氣候變遷的線上活動，十幾名世界領袖出席，而川普和美國並未受邀，這是一個重要訊號，表明金磚國家可能會加強填補由此產生的空白。

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