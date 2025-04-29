押注金礦股15年大獲全勝！「黃金多頭」保爾森自爆沒買金條理由

早在金價約900美元，保爾森便大舉押注，但其黃金投資策略，並非持有實體黃金，主要投資管道是金礦公司。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕早在金價每盎司約900美元時，對沖大佬、知名「黃金多頭」保爾森（John Paulson）便大舉買進金礦股，包括Perpetua Resources等8支金礦股，這些不僅去年全數大獲全勝，其中更有多支漲超過3成，他認為，隨著金價上漲，礦業公司的利潤會倍增，而採礦成本相對固定，即使金價回調，仍有獲利空間。

在因做空美國房地產市場而一戰成名的15年後，保爾森正憑藉其對黃金的長期押注迎來另一場重大勝利。

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據媒體報道，早在金價約900美元，保爾森便大舉押注，但其黃金投資策略，並非持有實體黃金，而是透過衍生性商品持有部分黃金，主要投資管道是金礦公司。

報道稱，目前，保爾森大部分的押注集中在新興礦商上，他透過Paulson&Co.持有Perpetua Resources、Agnico Eagle Mines和International Tower Hill Mines等公司的股份。

據保爾森旗下投資公司合夥人、負責黃金投資的Marcelo Kim向媒體透露，保爾森目前在上市礦業公司的投資價值約8.4億美元（約新台幣273億元），截至去年12月向美國監管機構報告的數據，保爾森持有的所有8支礦業股去年均上漲，其中多隻漲幅超過30%。

報導稱，在保爾森看來，黃金是抵禦通膨、戰爭、災難和貨幣貶值等多種衝擊的可靠對沖工具，是唯一能夠以實物形式提供數千年保護的儲備，他甚至一度向投資者提供以黃金計價的對沖基金策略。

保爾森認為，隨著金價上漲，礦業公司的利潤會倍增，而採礦成本相對固定，即使金價回調，仍有獲利空間，他進一步指出，我們確實將重點轉向了礦山開發，因為這是你能獲得最大回報的地方，你不需要金價上漲就能獲得高回報。

為了進一步加碼，保爾森並未選擇套現，而是選擇了「加倍下注」。據報道，他最近與另1位黃金倡導者、勘探公司NovaGold Resources主席Thomas Kaplan聯手，同意以10億美元（約新台幣325億元）的價格從Barrick Gold手中收購阿拉斯加Donlin項目50%的股份，其中，保爾森出資8億美元（約新台幣260億元），獲得了礦場40%的權益。

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