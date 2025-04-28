投信：美股近十年投資報酬率 排名主要國家第一

投信業者表示，美股投資報酬率高，近十年排名主要國家前段班。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，歷史數據顯示近十年，也就是從2015至2024年總報酬率，美國股市排名為主要國家地區中第一；投信業者強調，與其說是關稅之亂，不如說是布局美股的時機。

美國總統川普對全世界開徵對等關稅，掀起全球的關稅風暴，在過去一個月來，引發全球政經混亂。不過，從另個角度來看，目前川普關稅談判、削減開支等，最終目的是改善美國財政結構，降低美國債務，有利美國長期向上發展。

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美國股市表現長期領先全球，美股報酬率相較全世界主要國家股市表現，來得好。歷史數據顯示近十年（2015-2024）總報酬率排名主要國家地區中第一，大部分年度表現則是位居前列，且風險相對適中，美股近十年年化波動率低於日本、中國及香港等股市表現。

此外，美國是全球創新主要推動者，引領全球創新變革，Bloomberg數據顯示2025及2026年，美國S&P 500企業獲利預估依舊持續保持雙位數成長，彰顯出美國企業獲利深具高成長潛力，換言之，此時，「股市逢低則是入市機會。」

00858永豐美國大型500股票ETF基金經理人陳沛瑩表示，今年以來該ETF規模增加126%，買氣依舊旺盛。川普2.0政策長期利多美國多個產業，尤其是企業減稅、提高關稅等直接提升本土企業競爭力。政策受惠產業如金融、科技、工業、醫療、製造及傳統能源等多有表現機會。台灣上市追蹤美國大市值的ETF中，00858成份股包含美國大市值公司，類股包含金融、工業、能源、電子等，具有多元分散優勢，擁有配息機制，適合追求美股成長契機，同時也兼顧有定期息收需求的投資人。

陳沛瑩指出，00858基金投資挑選標的，首重大市值企業，整體長線趨勢向上；而00858的成分股，符合此特性，成分股中涵蓋蘋果、輝達、波克夏海瑟威、好市多、禮來、艾克索美孚等，一次涵蓋美國多產業巨頭，因此，建議逢低布局美股，透過買進美國市值型ETF，有機會享受長期成長的果實。

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