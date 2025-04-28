中國熱軋鋼品、啤酒2反傾銷案 經部初步認定產業損害

中鋼提出中國低價熱軋鋼品傾銷，經濟部貿易救濟審議會初步認定產業損害。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部今（28）日召開貿易救濟審議會，審查中鋼、中龍提出的中國熱軋扁軋鋼品與台灣釀酒商提出的中國啤酒反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅2案。經濟部認定，不論熱軋扁軋鋼品或啤酒，都有合理跡象顯示「國內產業遭受實質損害」；經濟部指出，財政部於收文後70天內要決定是否課徵臨時反傾銷稅，若未延長調查時間，初步傾銷調查結果將於7月初左右出爐。

經濟部表示，特定熱軋扁軋鋼品案與中國啤酒案的調查資料時間為2021年至2024年。中國特定熱軋扁軋鋼品與中國產製啤酒都是進口量逐年增加，進口價格也均低於國產品內銷價格。

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貿調會發現，中國特定熱軋扁軋鋼品自前年起已低於台灣產品價格，且價差有擴大趨勢，而國產品不得不跟進減價，前年起已低於成本銷售，但因降價幅度不及涉案傾銷貨物，導致流失客戶，國產品內銷量逐年減少，市場占有率持續下降。

至於中國啤酒案挾其國際品牌優勢並透過產品打折、搭贈等降價競爭方式於我國推廣促銷，銷售量及市場占有率均有成長。調查指出，去年國內需求下降，國產品為反映成本而調高售價，卻因中國低價啤酒競爭，導致內銷量及市場占有率大幅流失。

調查發現，不論鋼鐵或啤酒業的產能利用率、營業利益、投資報酬率等重要經濟指標均呈現下降趨勢，經濟部認為，自中國特定熱軋扁軋鋼品、啤酒「已對國內產業造成不利影響」。

依據規定，我國反傾銷案件調查由財政部與經濟部分工，分別負責「傾銷」調查與「損害」調查。由經濟部進行產業損害初步調查，再移請財政部進行傾銷「初步」及「最後」調查，其「最後」調查認定傾銷成立，再由經濟部進行產業損害「最後」調查，最終交由財政部決定是否課徵反傾銷稅。

而經濟部將產業損害初步調查認定結果通知財政部後，財政部應於收文70日內作成有無傾銷初步認定，並決定是否課徵臨時反傾銷稅；若傾銷調查沒有延長，7月初可得知是否課徵臨時反傾銷稅。

經濟部強調，本案如須進行產業損害「最後」調查，經濟部將就國內產業狀況進一步瞭解及查證，並蒐集各方針對課徵反傾銷稅對下游產業等國家整體經濟利益影響等意見，提供財政部關稅稅率審議小組參考，不排除其他任何新增不同事實與分析，而獲致不同的結論。

貿調會官員指出，產業損害初步調查時間較短，若要進行最後調查，會再增加兩到三季的產業資料，此外，相關資料也會進一步確認與查證，相較於初步調查，最後調查將資料更多、查證更仔細。

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