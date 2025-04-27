華為白手套買7奈米？台積電：去年10月通知美台當局

台積電最新年報提到，去年10月通知美國和台灣當局，其所生產的一種客戶晶片，可能已被轉移到受限制實體或用於受限制實體的產品。（彭博）

〔中央社〕外媒先前報導，中國華為透過白手套向台積電購買7奈米晶片。台積電最新年報提到，去年10月通知美國和台灣當局，其所生產的一種客戶晶片，可能已被轉移到受限制實體或用於受限制實體的產品。

台積電4月中旬表示，做為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規。為遵循法規的要求，台積電自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。

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台積電指出，如果公司認為有任何可疑情形，會迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。台積電已主動就可疑事項，與美國商務部進行溝通並持續協助。

此外，台積電在最新年報提到，民國113年10月台積電通知美國和台灣有關當局，其所生產的一種客戶晶片，可能已被轉移到受限制實體或用於受限制實體的產品；此後，台積電即持續配合有關當局要求提供更多相關資訊及文件。

台積電年報指出，即使台積電盡最大努力遵守所有相關的出口管制和制裁法規，仍不能保證其商務活動不會被發現有未遵守出口管制法規的情形。

年報中表示，民國113年及截至年報刊印日止，台積電營運成果尚未受到擴張的出口管制規定或為因應相關規定而採取的新規則或措施的重大影響。但隨著全球貿易緊張局勢加深，相關管制、法令和措施仍可能對台積電的業務及營運產生負面影響，並可能令台積電面臨鉅額的法律責任和財務損失風險。

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