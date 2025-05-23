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日債陷崩盤危機！巴克萊揭幕後推手 救星全靠「它」

2025/05/23 15:00

巴克萊表示，要化解日債危機，日本政府可能不得不要求國營機構大舉買進日債，為籌措資金，美債恐遭拋售。（彭博）巴克萊表示，要化解日債危機，日本政府可能不得不要求國營機構大舉買進日債，為籌措資金，美債恐遭拋售。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本長期國債市場正遭遇1輪猛烈拋售，巴克萊直接，造成日本債市崩盤的幕後推手是高於2%的通膨、傳產買家退場、財政擔憂加劇及日央開始量化緊縮所致，而化解日債危機，日本政府可能不得不要求國營機構大舉買進日債，為籌措資金，這些機構很可能拋售海外資產，首當其衝便是美債。

華爾街見聞報導，本週，20年期日本公債拍賣遭遇冷場，殖利率飆升，重創長期公債，其中，40年期公債殖利率逼近3.7%，自4月以來已上升整整1個百分點，對於存續期間接近20年的債券，短短幾週內投資人損失接近20%。

而造成日債崩盤的幕後推手是誰呢？巴克萊全球研究主席Ajay Rajadhyaksha在《金融時報》的評論文章中直言，導致日本債市崩潰的4個關鍵因素：

通膨持續高於2%：日本通膨率目前為3.6%，過去3年一直高於2%，這意味著3.15%的30年期債券殖利率實際上是負實際利率。

傳統買家退場：日本保險公司幾乎已停止購買超長期債券，以滿足最近引入的經濟償付能力比率要求。

財政擔憂加劇：美國正在敦促日本將國防支出提高到GDP的3%（目前為1.6%），執政聯盟正在考慮追加預算，而反對派則在推動降低消費稅。

日本央行開始量化緊縮：央行仍持有驚人的50%以上的日本政府公債。但隨著通貨緊縮時代結束，央行已開始縮減資產負債表，允許現有債券持有量逐步釋放市場。

而日本債市的動盪已經開始影響全球市場。自週二以來，美國30年期公債殖利率已上升近20個基點，達到2008年危機以來的最高水平，超過5%。

Rajadhyaksha指出，如果這種拋售潮持續，日本政府可能不得不動用國有實體來支撐國債市場。

Rajadhyaksha提出了1個備受關注的可能路徑，像日本郵政、政府退休投資基金（GPIF）等關鍵機構可能會被“悄悄通知”，需加大國債購買力度。他表示，如果真有需要，最快的做法就是告訴日本郵政：你們得立刻買入500億美元（約新台幣1.5兆）的長期國債。

但這個方案並非沒有代價，為籌措購買日債的資金，這些機構很可能拋售海外資產，首當其衝的便是美國國債，美債是日本投資者持有最多的外國債券。

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