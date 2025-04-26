2奈米獨步全球下半年量產 外媒狂讚台積電成功關鍵

台積電2奈米將如期量產。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電執行副總暨共同營運長秦永沛3月底指出，獨步全球的2奈米製程進展順利，將如期在今年下半年量產。外媒也誇讚，台積電2奈米的缺陷減少率與先前基於 FinFET（鰭式場效電晶體）的製程技術保持一致的事實至關重要，這表明台積電已成功將其製程學習和缺陷管理專業知識，轉移到新的 GAAFET（環繞閘極電晶體），且沒有遇到重大挫折。

台積電今年3月31日在高雄舉行2奈米擴產典禮，當時秦永沛說，台積電2奈米製程是目前全球在密度和能源效率上，最先進的半導體技術，相較3奈米，速度提升10-15%，功耗降25-30%，預計將如期在今年下半年進入量產。

請繼續往下閱讀...

秦永沛稱，「我們預期2奈米在頭兩年的產品設計定案（tape outs）數量，將會超過3奈米的同期表現，並且在量產5年內，將驅動全世界約 2.5兆美元的終端產品價值」。

近期台積電在美國當地時間4月23日，在加州聖塔克拉拉舉辦2025年北美技術論壇，揭示其下一世代先進邏輯製程技術A14。台積電表示，A14製程技術體現台積電在領先業界的2奈米製程上的重大進展，此技術透過提供更快的運算和更好的能源效率來推動AI轉型。

台積電說，A14將在相同功耗下，提升達15%的速度；或在相同速度下，降低達30%的功率，同時邏輯密度增加超過20%。

科技媒體《Tom's Hardware》指出，台積電在北美技術研討會上公佈了其2奈米製程技術相對於同期前代產品的缺陷密度（defect density，D0），低於3奈米、5奈米 和 N7奈米。

報導稱，2奈米的缺陷減少率與先前基於 FinFET 的節點保持一致，這一事實至關重要，表明台積電已成功將其製程學習和缺陷管理專業知識，轉移到新的 GAAFET 時代，而沒有遇到重大挫折（至少根據台積電披露的內容）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法