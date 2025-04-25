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高於預期！中信金拍板現金股利2.3元 殖利率6.22％

2025/04/25 19:49

中信金拍板現金股利2.3元。（業者提供）中信金拍板現金股利2.3元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）今日召開董事會，通過2024年盈餘分配，每股將配發現金股利2.3元，高於原先市場預期的2.1元，配發比率也符合「6成上下」的原則達63%；若僅看現金股利，今年的2.1元為歷史新高，加計股票股利則為歷史次高。以今日收盤價36.95元計算，現金股息殖利率達6.22%。

中信金2024年稅後盈餘720.3億元，每股稅後盈餘（EPS）3.64元，續創歷史新高，投資人期待股利配發也能同創新高，最後董事會拍板的金額，果真「超過2元」，更高達2.3元，配發率63%。

對比過去股利的分派紀錄，中信金曾在2005年配發發3元的股利，其中包含1元現金股利加上2元股票股利，若僅計算現金股利，今年的2.3元是配發最多的一年，高於去年的1.8元，總金額則是歷史次高。

針對今年股利配發的評估，金控總經理高麗雪曾在法說會中表示，今年的股利將以現金為主，實際配發金額，需考量整體資本規劃、符合投資人期待、相對平衡等前，配發率則是維持近幾年「6成上下」的水準。

中信金今年將進行董事改選，中信金今日也公告董事候選人名單，應選７席包含４席獨立董事，後選人包含董事長顏文隆、副董事長吳一揆、董事辜仲諒，及獨立董事楊聲勇、劉長春、許文彥、季崇慧，名單與現任董事相同。

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