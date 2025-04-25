晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

榮成控挖角要員涉妨礙營業秘密 永豐餘回應

2025/04/25 16:55

永豐餘回應榮成惡意挖角指控。（業者提供）永豐餘回應榮成惡意挖角指控。（業者提供）

相關新聞請見︰

工紙業爆竊密 榮成指控研發要員攜機密跳槽永豐餘

〔記者歐宇祥／台北報導〕工紙大廠榮成（1909）今日發布聲明指控，其研發要員去年11月底轉職同業永豐餘（1907）工紙公司，並因涉嫌竊取榮成營業秘密，現經司法機關調查中，並已就此事寄出存證信函給永豐餘的董事長、總經理，也控同業挖角榮成人才。對此，永豐餘也發出聲明回應表示，並未刻意挖角榮成員工，不清楚榮成員工是否有帶任何資料離開原任職公司，更無使用相關營業秘密資料。

榮成今日表示，研發要員去年底轉職永豐餘，在離職前3個月與永豐餘高層面試後，下載並備份榮成工作檔案、包含營業秘密相關文件檔案，經司法機關搜索住居所等處所並扣押相當之證物，涉犯營業秘密法、刑法洩漏業務上知悉工商秘密罪等罪嫌重大，經司法機關列為被告偵辦中。

對此，永豐餘發出4點聲明回應：

１、永豐餘廣泛徵才，歡迎各界優秀人才，並未刻意挖角榮成員工，這些均為榮成離職員工自行來公司應徵的。

２、永豐餘不清楚榮成員工是否有帶任何資料離開原任職公司，永豐餘更無使用相關營業秘密資料。

３、榮成離職員工來永豐餘工作的職務與原公司任職內容並不相同。

４、國內紙業人才、技術交流頻繁以利產業興盛，永豐餘正向看待，也同聲譴責惡意挖角、營業秘密外流一事。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財