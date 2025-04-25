榮成控挖角要員涉妨礙營業秘密 永豐餘回應

永豐餘回應榮成惡意挖角指控。（業者提供）

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工紙業爆竊密 榮成指控研發要員攜機密跳槽永豐餘

〔記者歐宇祥／台北報導〕工紙大廠榮成（1909）今日發布聲明指控，其研發要員去年11月底轉職同業永豐餘（1907）工紙公司，並因涉嫌竊取榮成營業秘密，現經司法機關調查中，並已就此事寄出存證信函給永豐餘的董事長、總經理，也控同業挖角榮成人才。對此，永豐餘也發出聲明回應表示，並未刻意挖角榮成員工，不清楚榮成員工是否有帶任何資料離開原任職公司，更無使用相關營業秘密資料。

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榮成今日表示，研發要員去年底轉職永豐餘，在離職前3個月與永豐餘高層面試後，下載並備份榮成工作檔案、包含營業秘密相關文件檔案，經司法機關搜索住居所等處所並扣押相當之證物，涉犯營業秘密法、刑法洩漏業務上知悉工商秘密罪等罪嫌重大，經司法機關列為被告偵辦中。

對此，永豐餘發出4點聲明回應：

１、永豐餘廣泛徵才，歡迎各界優秀人才，並未刻意挖角榮成員工，這些均為榮成離職員工自行來公司應徵的。

２、永豐餘不清楚榮成員工是否有帶任何資料離開原任職公司，永豐餘更無使用相關營業秘密資料。

３、榮成離職員工來永豐餘工作的職務與原公司任職內容並不相同。

４、國內紙業人才、技術交流頻繁以利產業興盛，永豐餘正向看待，也同聲譴責惡意挖角、營業秘密外流一事。

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