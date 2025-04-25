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工紙業爆竊密 榮成指控研發要員攜機密跳槽永豐餘

2025/04/25 16:45

榮成研發要員涉嫌攜帶營業秘密轉職永豐餘工紙。（業者提供）榮成研發要員涉嫌攜帶營業秘密轉職永豐餘工紙。（業者提供）

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榮成控挖角要員涉妨礙營業秘密 永豐餘回應

〔記者歐宇祥／台北報導〕工紙大廠榮成（1909）今日發布聲明，其研發要員於2024年11月底轉職同業永豐餘（1907）工紙公司，並因涉嫌竊取榮成營業秘密，現經司法機關調查中，榮成在今年3月寄出存證信函給永豐餘的董事長、總經理，告知切勿持有、取得、隱匿相關榮成營業秘密，或持之使用、洩漏，如已持有、取得者應刪除、銷毀。

榮成指出，經調查取得事證，該員曾於離職榮成數月前至永豐餘工業與高層面試並錄取，更經司法機關搜索住居所等處所並扣押相當之證物，涉犯營業秘密法、刑法洩漏業務上知悉工商秘密罪等罪嫌重大，經司法機關列為被告偵辦中。

榮成並指控，將持續追查有無其他涉嫌不法取得或不法使用榮成營業秘密之人，涉嫌違反營業秘密法、刑法者恐有刑事責任外，更將面臨榮成的鉅額求償。

據了解，該員是董事長身邊重要核心研發成員，在離職3個月前即與永豐餘工紙高層面試後，下載並備份榮成工作檔案，包含但不限營業秘密相關文件檔案，違反該員與榮成簽訂的保密承諾書及涉嫌營業秘密法之違法行為，這些電子檔案於該員住居所出現，其意圖啟人疑竇。

榮成也指控，幾年來陸續有研發主管、大型紙機主管等數人轉職永豐餘工紙，2024年下半年再次透過學長學弟促成年資12年半、董事長身邊核心的研發成員轉職，即本次涉嫌攜帶營業秘密被告偵辦人員。

榮成批評，由數人轉職、並有人涉嫌妨礙營業秘密等事可看出，永豐餘工紙多年來缺乏培育人才，高層透過向同業挖角精心培育多年的年輕人才來改善企業競爭力，不惜陷害前途光明、卻對營業秘密法不甚理解的年輕人，觸犯營業秘密法的刑責以及可能面臨鉅額求償的處境。

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